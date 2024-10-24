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Алексей Моторин: «В истории с Парсеговой я на стороне Плющенко и Рудковской. Контрактная система должна быть»

Тренер Алексей Моторин поддержал академию Плющенко в ситуации с Ариной Парсеговой.

«Женя с Яной потратили больше (Плющенко и Рудковская – Спортс’‘). Я уверен в этом. Там покупались и коньки, и наверняка шились костюмы. И я уверен, что Яна с Женей покупали и шили не самые дешевые костюмы.

Возможно, у нее индивидуальные занятия были бесплатные, если они были с одним, со вторым, с третьим специалистом.

И вполне вероятно, что эти вопросы закрывали именно Яна с Женей. Я в данной всей истории на стороне Жени с Яной, 100%. Многие меня сейчас за это осудят, но имею право на мнение.

Я считаю, что контрактная система должна быть. Мне, конечно, будет очень обидно, если, например, Алиса Чистякова решит от меня уйти по тем или иным причинам.

Я не знаю, до какого срока бы хотел бы, например, заключить со спортсменом контракт. Мне сложно сказать. Ну, не знаю, может, до конца такой жизни, как спортивная карьера», – сказал Моторин в подкасте Спортса” «Чистый хвост».

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Подкаст «Чистый хвост»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
Алексей Моторин
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