  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгения Медведева: «На примере фигурного катания могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается ускоренными темпами»
2

Евгения Медведева: «На примере фигурного катания могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается ускоренными темпами»

Евгения Медведева оценила уровень развития массового спорта в России.

Руководитель проекта «Лига Героев» и Федерации триатлона России Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта. Это произошло 10 октября в рамках бизнес-мероприятия «Будущее массового спорта в России», участие в котором также приняла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

«На примере фигурного катания, моего вида спорта, могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается действительно ускоренными темпами. Растет как количество, так и качество соревнований, и к российским стартам есть действительно большой интерес в зарубежных стартах, в частности, в азиатских.

Поэтому очень важным и правильным является проведение таких деловых встреч, в рамках которых может быть услышан голос как организаторов, так и профессиональных спортсменов и руководителей федераций», – заявила Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКсения Шойгу
logoЕвгения Медведева
массовый спорт
logoсборная России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Цель – чтобы массовый спорт стал частью культурного кода России». Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта
1942 минуты назад
Евгения Медведева: «Отсутствие флага и гимна угнетает, морально становится сложнее выступать. Поэтому очень рада за наших паралимпийцев»
20вчера, 11:18
Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»
114вчера, 11:08
Главные новости
Короткая программа Суй и Ханя поставлена под арию «Хабанера», произвольная – под музыку из фильма «Легендарный гобелен»
121 минуту назад
Полина Тихонова: «Наш произвольный танец был у Кагановской и Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Костюмы тоже их»
441 минуту назад
Мемориал Панина. Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев, Мозалев, Ветлугин, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
1650 минут назад
Мемориал Панина. Муравьева, Садкова, Двоеглазова, Фролова, Гущина, Важнова выступят с короткими программами
551 минуту назад
Арсений Федотов о произвольной под Depeche Mode: «Этот стиль мне подходит. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше»
6сегодня, 06:31
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница представят короткие программы
1050 минут назад
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
23сегодня, 06:25
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
57сегодня, 06:18
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:10
Тарасова о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты»
14вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Муаден и Биго, Бьянки и Базиль покажут произвольные танцы
вчера, 20:55
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Круглов, Казанеки, Лонг выйдут на лед с произвольными программами
149 минут назад
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Чан и Хоу, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
51 минуту назад
Trialeti Trophy. Губанова, Пеццетта, Хэ Ин Ли, Эндрюс, Сенюк, А Сон Ен, Ватанабе выступят с произвольными программами
51 минуту назад
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
151 минуту назад
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
6вчера, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1вчера, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57