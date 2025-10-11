Евгения Медведева: «На примере фигурного катания могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается ускоренными темпами»
Руководитель проекта «Лига Героев» и Федерации триатлона России Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта. Это произошло 10 октября в рамках бизнес-мероприятия «Будущее массового спорта в России», участие в котором также приняла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.
«На примере фигурного катания, моего вида спорта, могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается действительно ускоренными темпами. Растет как количество, так и качество соревнований, и к российским стартам есть действительно большой интерес в зарубежных стартах, в частности, в азиатских.
Поэтому очень важным и правильным является проведение таких деловых встреч, в рамках которых может быть услышан голос как организаторов, так и профессиональных спортсменов и руководителей федераций», – заявила Медведева.