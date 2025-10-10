Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Чан и Хоу, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
ISU Challenger
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:20 по московскому времени (11 октября).
Первая разминка
1. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)
2. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
Вторая разминка
4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
5. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Третья разминка
7. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
8. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
9. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
10. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
После короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,13
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 74,67
3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 71,17
4. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 65,14
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 62,74
6. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 56,10
7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 55,41
8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 55,20
9. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 52,86
10. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) – 51,23