0

Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Чан и Хоу, Акопова и Рахманин представят произвольные программы

Метелкина и Берулава, Хазе и Володин поборются за победу на Trialeti Trophy.

ISU Challenger

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:20 по московскому времени (11 октября).

Первая разминка

1. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)

2. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

Вторая разминка

4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

5. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Третья разминка

7. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)

8. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

9. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

10. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

После короткой программы

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,13

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 74,67

3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 71,17

4. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 65,14

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 62,74

6. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 56,10

7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 55,41

8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 55,20

9. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 52,86

10. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) – 51,23

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
пары
logoISU Challenger
Trialeti Trophy
Юлия Щетинина
сборная Нидерландов
logoсборная США
Никита Володин
Дарья Данилова
сборная Грузии
Эмили Чан
logoНикита Рахманин
Мишель Циба
logoКарина Акопова
logoсборная Италии по фигурному катанию
Лукреция Беккари
Лука Берулава
Элли Кам
сборная Польши
logoсборная Германии
logoсборная Франции
Дэнни О’Ши
Луис Шустер
Минерва Фабьен Хазе
сборная Армении
Михал Возняк
Спенсер Акира Хоу
Маттео Гуаризе
Анастасия Метелкина
Летиция Рошер
Материалы по теме
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Чан и Хоу – 3-и
65сегодня, 16:30
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин победили в парах, Миура и Кихара – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
6426 сентября, 21:36
Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
3725 сентября, 17:26
Главные новости
Тарасова о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты»
252 минуты назад
Александра Бойкова: «Уверена, что спортсмен должен участвовать в создании своего костюма. Это придает образу индивидуальность и осознанность»
1сегодня, 19:58
Мемориал Панина. Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев, Мозалев, Ветлугин, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
7сегодня, 18:50
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница представят короткие программы
7сегодня, 18:42
Мемориал Панина. Муравьева, Садкова, Двоеглазова, Фролова, Гущина, Важнова выступят с короткими программами
1сегодня, 18:32
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
1сегодня, 18:21
В финал Гран-при среди юниорок отобрались четыре японки и две кореянки
9сегодня, 18:03
Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Бат – 2-я, Шифрина – 3-я, Титова – 24-я
51сегодня, 17:46
Метелкина о короткой программе под «Болеро»: «У Валиевой была более плавная хореография, а нам Плишкин сделал акцент на ломаных линиях»
1сегодня, 17:38
Савосин о произвольной программе под Queen: «Хотел, чтобы это напоминало легендарный концерт на «Уэмбли»
12сегодня, 17:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
сегодня, 12:05
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Круглов, Казанеки, Лонг выйдут на лед с произвольными программами
19 минут назад
Trialeti Trophy. Губанова, Пеццетта, Хэ Ин Ли, Эндрюс, Сенюк, А Сон Ен, Ватанабе выступят с произвольными программами
24 минуты назад
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2сегодня, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
6сегодня, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1сегодня, 15:00
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
5вчера, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
вчера, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
5вчера, 13:13