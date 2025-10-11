Полина Тихонова: «Наш произвольный танец был у Кагановской и Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Костюмы тоже их»

Тихонова заявила, что в танцах на льду ей нравится больше, чем в одиночном.

Полина Тихонова в прошлом сезоне встала в пару с Тимофеем Лысовым. Накануне они стали четвертыми на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Эмоции очень положительные. Люблю Санкт-Петербург и этот турнир, честь выступать на турнире Панина-Коломенкина. В другом виде, но я очень рада. Точно могу сказать, что в танцах на льду комфортно, нравится больше, чем в одиночном. Более сплоченный вид, в паре с партнером катаешься, и группа у нас дружная. В общем, очень классно.

Мне танцы больше нравятся, чем пары. Парное катание – там есть такие моменты, где я бы точно боялась, не знаю, справилась бы или нет. А в танцах чувствуется комфорт и уверенность.

Родители тоже поддержали мой выбор, помогли. Приняла решение после первенства России-2025.

Дальше будем в Магнитогорске, где еще – узнаем по ходу сезона», – сказала Тихонова.

«Этот произвольный танец был у Василисы Кагановской и Максима Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Они его нигде не показывали, но они его готовили. Костюмы, кстати, тоже их. Спасибо им большое!

Мы показываем двух людей, которые пытаются разъяснить свои отношения, и в конце происходит истерика небольшая. Все заканчивается разрывом», – передает слова Тихоновой «Чемпионат».