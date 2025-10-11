  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Полина Тихонова: «Наш произвольный танец был у Кагановской и Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Костюмы тоже их»
4

Полина Тихонова: «Наш произвольный танец был у Кагановской и Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Костюмы тоже их»

Тихонова заявила, что в танцах на льду ей нравится больше, чем в одиночном.

Полина Тихонова в прошлом сезоне встала в пару с Тимофеем Лысовым. Накануне они стали четвертыми на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. 

«Эмоции очень положительные. Люблю Санкт-Петербург и этот турнир, честь выступать на турнире Панина-Коломенкина. В другом виде, но я очень рада. Точно могу сказать, что в танцах на льду комфортно, нравится больше, чем в одиночном. Более сплоченный вид, в паре с партнером катаешься, и группа у нас дружная. В общем, очень классно.

Мне танцы больше нравятся, чем пары. Парное катание – там есть такие моменты, где я бы точно боялась, не знаю, справилась бы или нет. А в танцах чувствуется комфорт и уверенность.

Родители тоже поддержали мой выбор, помогли. Приняла решение после первенства России-2025.

Дальше будем в Магнитогорске, где еще – узнаем по ходу сезона», – сказала Тихонова.

«Этот произвольный танец был у Василисы Кагановской и Максима Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Они его нигде не показывали, но они его готовили. Костюмы, кстати, тоже их. Спасибо им большое!

Мы показываем двух людей, которые пытаются разъяснить свои отношения, и в конце происходит истерика небольшая. Все заканчивается разрывом», – передает слова Тихоновой «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Полина Тихонова
Мемориал Панина
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
Матвей Лысов
logoВасилиса Кагановская
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
151 минуту назад
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Главные новости
Короткая программа Суй и Ханя поставлена под арию «Хабанера», произвольная – под музыку из фильма «Легендарный гобелен»
121 минуту назад
Евгения Медведева: «На примере фигурного катания могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается ускоренными темпами»
230 минут назад
Мемориал Панина. Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев, Мозалев, Ветлугин, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
1650 минут назад
Мемориал Панина. Муравьева, Садкова, Двоеглазова, Фролова, Гущина, Важнова выступят с короткими программами
551 минуту назад
Арсений Федотов о произвольной под Depeche Mode: «Этот стиль мне подходит. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше»
6сегодня, 06:31
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница представят короткие программы
1051 минуту назад
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
23сегодня, 06:25
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
57сегодня, 06:18
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:10
Тарасова о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты»
14вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Муаден и Биго, Бьянки и Базиль покажут произвольные танцы
вчера, 20:55
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Круглов, Казанеки, Лонг выйдут на лед с произвольными программами
149 минут назад
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Чан и Хоу, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
51 минуту назад
Trialeti Trophy. Губанова, Пеццетта, Хэ Ин Ли, Эндрюс, Сенюк, А Сон Ен, Ватанабе выступят с произвольными программами
51 минуту назад
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
151 минуту назад
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
6вчера, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1вчера, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57