Арсений Федотов о произвольной под Depeche Mode: «Этот стиль мне подходит. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше»

Фигурист Арсений Федотов считает, что ему подходит программа под Depeche Mode.

Федотов одержал победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина среди юниоров в Санкт-Петербурге.

«Победа – это просто приятно. Буду двигаться дальше. Все нормально, контент свой сделал. Для меня любые соревнования важны, всегда катаюсь как в последний раз. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше.

Эту музыку [Depeche Mode в произвольной программе] предложили тренеры, сам я больше слушаю более современную музыку. Но мне кажется, этот стиль мне подходит, у меня под него хорошо получается», – сказал Федотов.

