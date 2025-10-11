Арсений Федотов о произвольной под Depeche Mode: «Этот стиль мне подходит. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше»
Фигурист Арсений Федотов считает, что ему подходит программа под Depeche Mode.
Федотов одержал победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина среди юниоров в Санкт-Петербурге.
«Победа – это просто приятно. Буду двигаться дальше. Все нормально, контент свой сделал. Для меня любые соревнования важны, всегда катаюсь как в последний раз. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше.
Эту музыку [Depeche Mode в произвольной программе] предложили тренеры, сам я больше слушаю более современную музыку. Но мне кажется, этот стиль мне подходит, у меня под него хорошо получается», – сказал Федотов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
