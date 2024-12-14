Тарасова о команднике Олимпиады-2022: «Надо принять ситуацию. Что от того, что мы не будем мириться с бронзой?»

Татьяна Тарасова призвала принять итоги командника фигуристов на Олимпиаде-2022.

Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) готовится передать россиянам бронзовые медали. Команда лишилась золота после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

«Американцы и японцы тоже получили олимпийские медали за командник не так давно. Считаю, если такое решение принято, что мы вообще можем получить свои медали, то надо принять ситуацию.

Что от того, что мы не будем мириться с бронзой? Что мы получим? Ничего или дисквалификацию. И я не вижу, чтобы кто-то из спортсменов был с этим не согласен. МОК ведет речь о медалях, но к сожалению, не в нашу пользу.

Если Трусова и Щербакова еще не получили свои медали за чемпионат Европы, то скорее всего, скоро их получат. Возможно, в спорткомитете. У нас еще скоро будет чемпионат России в Омске, могли бы там вручить, но у девочек могут быть совсем другие планы. Они уже задействованы во всех шоу, которые только могут быть. У них просто может не быть времени, чтобы ехать в Омск за медалями – это не ближний свет.

Официальное награждение может быть только на соревнованиях, я другого места не вижу, но нужно ждать решения. Может быть, Саше и Ане вручат медали в Москве на других соревнованиях уже после Нового года, или они заедут за ними в спорткомитет.

Без разницы, где будут вручать медали, главное, что сама ситуация вокруг них не неприятная, а просто ужасная. Но если посчитано все по правилам, то нечего с этим спорить», – сказала Тарасова