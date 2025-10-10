0

Trialeti Trophy. Губанова, Пеццетта, Хэ Ин Ли, Эндрюс, Сенюк, А Сон Ен, Ватанабе выступят с произвольными программами

Губанова и Хэ Ин Ли выступят с произвольными программами на Trialeti Trophy.

ISU Challenger

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени (11 октября).

Третья разминка

11. Ринка Ватанабе (Япония)

12. Ким Со Ен (Южная Корея)

13. Стефания Яковлева (Кипр)

14. Элизабет Гервиц (Израиль)

15. Оливия Лиско (Финляндия)

Четвертая разминка

16. Натали Лангербаур (Эстония)

17. Элишка Бржезинова (Чехия)

18. Линнеа Седер (Финляндия)

19. Ида Кархунен (Финляндия)

20. А Сон Ен (Южная Корея)

Пятая разминка

21. Мария Сенюк (Израиль)

22. Старр Эндрюс (США)

23. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

24. Анна Пеццетта (Италия)

25. Анастасия Губанова (Грузия)

После короткой программы

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,76

2. Анна Пеццетта (Италия) – 64,32

3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 62,10

4. Старр Эндрюс (США) – 61,65

5. Мария Сенюк (Израиль) – 61,39

6. А Сон Ен (Южная Корея) – 60,10

7. Ида Кархунен (Финляндия) – 56,73

8. Линнеа Седер (Финляндия) – 54,82

9. Элишка Бржезинова (Чехия) – 53,25

10. Натали Лангербаур (Эстония) – 52,42

