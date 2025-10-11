Короткая программа Суй и Ханя поставлена под арию «Хабанера», произвольная – под музыку из фильма «Легендарный гобелен»
Стала известна музыка к программам спортивной пары Вэньцзинь Суй – Цун Хань.
В короткой китайские фигуристы будут выступать под арию «Хабанера» из оперы «Кармен», в произвольной – под саундтрек из фильма «Легендарный гобелен».
Постановщиком программ является канадский хореограф Лори Николь.
Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в парном катании планируют вернуться в спорт после трехлетнего перерыва. Они заявлены на этапы Гран-при в Китае (24-26 октября) и Японии (7-9 ноября).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
