1

Короткая программа Суй и Ханя поставлена под арию «Хабанера», произвольная – под музыку из фильма «Легендарный гобелен»

Стала известна музыка к программам спортивной пары Вэньцзинь Суй – Цун Хань.

В короткой китайские фигуристы будут выступать под арию «Хабанера» из оперы «Кармен», в произвольной – под саундтрек из фильма «Легендарный гобелен».

Постановщиком программ является канадский хореограф Лори Николь. 

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в парном катании планируют вернуться в спорт после трехлетнего перерыва. Они заявлены на этапы Гран-при в Китае (24-26 октября) и Японии (7-9 ноября).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
