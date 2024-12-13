Тарасова о совмещении постов Дегтяревым: «Если он не знает эту работу – будет учиться»
Татьяна Тарасова оценила новость о совмещении постов Михаилом Дегтяревым.
Сегодня Дегтярев был избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее он также возглавил Министерство спорта.
«Совмещение постов? Если он знает эту работу, и одну, и вторую – то почему нет? Если не знает – будет учиться», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем