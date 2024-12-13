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Тарасова о совмещении постов Дегтяревым: «Если он не знает эту работу – будет учиться»

Татьяна Тарасова оценила новость о совмещении постов Михаилом Дегтяревым.

Сегодня Дегтярев был избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее он также возглавил Министерство спорта.

«Совмещение постов? Если он знает эту работу, и одну, и вторую – то почему нет? Если не знает – будет учиться», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Министерство спорта России
logoТатьяна Тарасова
ОКР
logoМихаил Дегтярев
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