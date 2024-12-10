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Мазинг про расследование дела о сексуальном насилии: «Молчание стало невыносимым. Почему нам все еще приходится бороться, чтобы быть услышанными?»

Фигуристка Солен Мазинг высказалась на фоне дела о сексуальном насилии.

В сентябре 21-летняя эстонка Мазинг заявляла, что стала жертвой насилия со стороны другого спортсмена. В СМИ появилась информация, что она обвиняет американца Ивана Десятова, которого в октябре отстранил Американский центр безопасности спорта (SafeSport).

«Говорят, что я манипулирую хронологией [событий]. Но вот как это происходило на самом деле:

В декабре 2023 года я начала предпринимать шаги, чтобы известить соответствующие органы. Надеялась, что расследование продвинется вперед, но я ждала... напрасно. Полная тишина.

В сентябре 2024 года, спустя месяцы бездействия, я решила высказаться в соцсетях. Потому что ждать было уже недостаточно, молчание стало невыносимым.

В середине сентября 2024 года, когда я связалась с официальными лицами, я выяснила, что их даже не проинформировали. Благодаря предоставленным мной доказательствам они наконец начали принимать меры.

Каждой стороне, вовлеченной в это дело, в том числе через Mediapart (сайт, на котором были опубликованы подробности дела – Спортс’‘), была предоставлена ​​возможность высказаться. Но все они выбрали молчание.

Манипулирование хронологией? Нет. Просто женщина отказывается молчать перед лицом несправедливости.

Почему молчат? Почему нам все еще приходится бороться, чтобы быть услышанными? Каждый голос важен. Делитесь, комментируйте и сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Вместе мы сможем добиться перемен. А вы, что бы вы сделали перед лицом бездействия?» – написала Мазинг в инстаграме.

«Почему ты оказался в моей постели?» Новые детали по делу фигуристов Десятова и Мазинг

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Солен Мазинг
logoсборная Эстонии
logoсборная США
женское катание
Иван Десятов
Солен Мазинг
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