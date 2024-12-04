Golden Spin. Лью, Теннелл, Пинзарроне, Кайзер, Сенюк, Кийбус представят короткие программы
Лью, Теннелл и Пинзарроне покажут короткие программы на турнире Golden Spin.
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Женщины
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени (5 декабря).
Первая разминка
1. Алиса Лью (США)
2. Сельма Валитало (Финляндия)
5. Кристина Лисовская (Эстония)
Вторая разминка
6. Майя Маззара (Франция)
10. Леа Серна (Франция)
Третья разминка
11. Брэди Теннелл (США)
12. Ники Ворис (Нидерланды)
13. Нина Пинзарроне (Бельгия)
14. Ким Со Ен (Южная Корея)
15. Анастасия Грачева (Молдова)
Четвертая разминка
19. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)
Пятая разминка
21. Натали Лангербаур (Эстония)
24. Мария Сенюк (Израиль)
25. Ливия Кайзер (Швейцария)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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