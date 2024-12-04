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Golden Spin. Лью, Теннелл, Пинзарроне, Кайзер, Сенюк, Кийбус представят короткие программы

Лью, Теннелл и Пинзарроне покажут короткие программы на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Женщины

Короткая программа

Начало – 19:45 по московскому времени (5 декабря).

Первая разминка

1. Алиса Лью (США)

2. Сельма Валитало (Финляндия)

5. Кристина Лисовская (Эстония)

Вторая разминка

6. Майя Маззара (Франция)

10. Леа Серна (Франция)

Третья разминка

11. Брэди Теннелл (США)

12. Ники Ворис (Нидерланды)

13. Нина Пинзарроне (Бельгия)

14. Ким Со Ен (Южная Корея)

15. Анастасия Грачева (Молдова)

Четвертая разминка

19. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Пятая разминка

21. Натали Лангербаур (Эстония)

24. Мария Сенюк (Израиль)

25. Ливия Кайзер (Швейцария)

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Golden Spin
результаты
женское катание
logoISU Challenger
logoсборная Швейцарии
Леа Серна
Эва-Лотта Кийбус
logoсборная Бельгии
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
Мария Сенюк
logoсборная Израиля
Нина Пинзарроне
Майя Маззара
logoсборная Франции
logoсборная Южной Кореи
logoБрэди Теннелл
logoсборная США
Ливия Кайзер
logoсборная Финляндии
Натали Лангербаур
сборная Молдовы
сборная Нидерландов
logoАлиса Лью
logoсборная Эстонии
Анастасия Грачева
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