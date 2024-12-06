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Golden Spin. Лью победила, Пинзарроне – 2-я, Теннелл – 3-я, Серна – 4-я, Ким Со Ен – 5-я, Сенюк – 6-я

Американская фигуристка Алиса Лью победила на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Женщины

Итоговое положение

1. Алиса Лью (США) – 197,71

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 193,49

3. Брэди Теннелл (США) – 191,10

4. Леа Серна (Франция) – 181,55

5. Ким Со Ен (Южная Корея) – 171,95

6. Мария Сенюк (Израиль) – 168,30

7. Ливия Кайзер (Швейцария) – 161,30

8. Ники Ворис (Нидерланды) – 159,65

9. Штефани Пезендорфер (Австрия) – 153,20

10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 150,02

11. Карлотта Мария Гардини (Италия) – 149,97

12. Йогайле Аглинските (Литва) – 147,51

Произвольная программа

1. Алиса Лью (США) – 129,65

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 128,29

3. Брэди Теннелл (США) – 122,78

4. Леа Серна (Франция) – 116,74

5. Ливия Кайзер (Швейцария) – 115,95

6. Ким Со Ен (Южная Корея) – 113,22

7. Ники Ворис (Нидерланды) – 109,64

8. Мария Сенюк (Израиль) – 109,22

9. Йогайле Аглинските (Литва) – 104,49

10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 100,52

11. Елена Агостинелли (Италия) – 98,75

12. Карлотта Мария Гардини (Италия) – 96,83

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Golden Spin
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