Golden Spin. Лью победила, Пинзарроне – 2-я, Теннелл – 3-я, Серна – 4-я, Ким Со Ен – 5-я, Сенюк – 6-я
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) – 197,71
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 193,49
3. Брэди Теннелл (США) – 191,10
4. Леа Серна (Франция) – 181,55
5. Ким Со Ен (Южная Корея) – 171,95
6. Мария Сенюк (Израиль) – 168,30
7. Ливия Кайзер (Швейцария) – 161,30
8. Ники Ворис (Нидерланды) – 159,65
9. Штефани Пезендорфер (Австрия) – 153,20
10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 150,02
11. Карлотта Мария Гардини (Италия) – 149,97
12. Йогайле Аглинските (Литва) – 147,51
Произвольная программа
1. Алиса Лью (США) – 129,65
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 128,29
3. Брэди Теннелл (США) – 122,78
4. Леа Серна (Франция) – 116,74
5. Ливия Кайзер (Швейцария) – 115,95
6. Ким Со Ен (Южная Корея) – 113,22
7. Ники Ворис (Нидерланды) – 109,64
8. Мария Сенюк (Израиль) – 109,22
9. Йогайле Аглинските (Литва) – 104,49
10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 100,52
11. Елена Агостинелли (Италия) – 98,75
12. Карлотта Мария Гардини (Италия) – 96,83
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне
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