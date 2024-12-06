Финал Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Вада – 2-я, Накаи – 3-я
Японская фигуристка Мао Шимада победила в финале Гран-при среди юниоров.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Юниорки
Итоговое положение
1. Мао Шимада (Япония) – 199,46
2. Каоруко Вада (Япония) – 191,75
3. Ами Накаи (Япония) – 189,58
4. Ван Ихань (Китай) – 187,90
5. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 184,23
6. Стефания Гладки (Франция) – 175,39
Произвольная программа
1. Мао Шимада (Япония) – 125,74
2. Каоруко Вада (Япония) – 123,98
3. Ван Ихань (Китай) – 123,38
4. Ами Накаи (Япония) – 122,32
5. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 119,81
6. Стефания Гладки (Франция) – 113,08
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости