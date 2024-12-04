Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Накаи, Вада, Ю Сон Ким, Гладки, Ван Ихань представят короткие программы
Юниорки покажут короткие программы в финале Гран-при по фигурному катанию.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Юниорки
Короткая программа
Начало – 19:40 по московскому времени (5 декабря), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Стефания Гладки (Франция)
2. Ван Ихань (Китай)
3. Ю Сон Ким (Южная Корея)
4. Каоруко Вада (Япония)
5. Ами Накаи (Япония)
6. Мао Шимада (Япония)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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