Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

С 5 по 8 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Гран-при по фигурному катанию-2024/25 Финал Гренобль, Франция 5 декабря, четверг Пары, юниоры, короткая программа 18:30 Юниорки, короткая программа 19:40 Танцы на льду, юниоры, ритм-танец 20:45 Пары, короткая программа 21:55 Женщины, короткая программа 23:05 6 декабря, пятница Юниоры, короткая программа 18:15 Юниорки, произвольная программа 19:20 Танцы на льду, ритм-танец 20:30 Пары, произвольная программа 21:45 Мужчины, короткая программа 23:05 7 декабря, суббота Женщины, произвольная программа 15:30 Юниоры, произвольная программа 16:45 Танцы на льду, юниоры, произвольный танец 17:55 Пары, юниоры, произвольная программа 20:20 Танцы на льду, произвольный танец 21:40 Мужчины, произвольная программа 23:00 8 декабря, воскресенье Показательные выступления 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Состав участников Мужчины : Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Кевин Аймо (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия). Женщины : Эмбер Гленн (США), Каори Сакамото (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Хана Йошида (Япония), Моне Чиба (Япония), Рино Мацуике (Япония). Пары : Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США). Танцы на льду : Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция), Марджори Лажуа и Закари Лага (Канада). Юниоры : Джейкоб Санчес (США), Рио Наката (Япония), Сена Такахаши (Япония), Яньхао Ли (Новая Зеландия), Мин Гю Со (Южная Корея), Лукаш Вацлавик (Словакия). Юниорки : Мао Шимада (Япония), Ами Накаи (Япония), Каоруко Вада (Япония), Ю Сон Ким (Южная Корея), Ван Ихань (Китай), Стефания Гладки (Франция). Пары, юниоры : Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай), Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Оливия Флорес – Люк Ванг (США), Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада), Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония). Танцы на льду, юниоры : Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия), Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Эллиана Пил – Итан Пил (США).