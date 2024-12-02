Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Гран-при по фигурному катанию-2024/25
Финал
Гренобль, Франция
5 декабря, четверг
Пары, юниоры, короткая программа
18:30
Юниорки, короткая программа
19:40
Танцы на льду, юниоры, ритм-танец
20:45
Пары, короткая программа
21:55
Женщины, короткая программа
23:05
6 декабря, пятница
Юниоры, короткая программа
18:15
Юниорки, произвольная программа
19:20
Танцы на льду, ритм-танец
20:30
Пары, произвольная программа
21:45
Мужчины, короткая программа
23:05
7 декабря, суббота
Женщины, произвольная программа
15:30
Юниоры, произвольная программа
16:45
Танцы на льду, юниоры, произвольный танец
17:55
Пары, юниоры, произвольная программа
20:20
Танцы на льду, произвольный танец
21:40
Мужчины, произвольная программа
23:00
8 декабря, воскресенье
Показательные выступления
16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников
Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Кевин Аймо (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).
Женщины: Эмбер Гленн (США), Каори Сакамото (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Хана Йошида (Япония), Моне Чиба (Япония), Рино Мацуике (Япония).
Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).
Танцы на льду: Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция), Марджори Лажуа и Закари Лага (Канада).
Юниоры: Джейкоб Санчес (США), Рио Наката (Япония), Сена Такахаши (Япония), Яньхао Ли (Новая Зеландия), Мин Гю Со (Южная Корея), Лукаш Вацлавик (Словакия).
Юниорки: Мао Шимада (Япония), Ами Накаи (Япония), Каоруко Вада (Япония), Ю Сон Ким (Южная Корея), Ван Ихань (Китай), Стефания Гладки (Франция).
Пары, юниоры: Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай), Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Оливия Флорес – Люк Ванг (США), Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада), Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония).
Танцы на льду, юниоры: Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия), Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Эллиана Пил – Итан Пил (США).
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