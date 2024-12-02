25

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

С 5 по 8 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Гран-при по фигурному катанию-2024/25

Финал

Гренобль, Франция

5 декабря, четверг

Пары, юниоры, короткая программа

18:30

Юниорки, короткая программа

19:40

Танцы на льду, юниоры, ритм-танец

20:45

Пары, короткая программа

21:55

Женщины, короткая программа

23:05

6 декабря, пятница

Юниоры, короткая программа

18:15

Юниорки, произвольная программа

19:20

Танцы на льду, ритм-танец

20:30

Пары, произвольная программа

21:45

Мужчины, короткая программа

23:05

7 декабря, суббота

Женщины, произвольная программа

15:30

Юниоры, произвольная программа

16:45

Танцы на льду, юниоры, произвольный танец

17:55

Пары, юниоры, произвольная программа

20:20 

Танцы на льду, произвольный танец

21:40

Мужчины, произвольная программа

23:00

8 декабря, воскресенье

Показательные выступления

16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Кевин Аймо (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Эмбер Гленн (США), Каори Сакамото (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Хана Йошида (Япония), Моне Чиба (Япония), Рино Мацуике (Япония).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).

Танцы на льду: Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция), Марджори Лажуа и Закари Лага (Канада).

Юниоры: Джейкоб Санчес (США), Рио Наката (Япония), Сена Такахаши (Япония), Яньхао Ли (Новая Зеландия), Мин Гю Со (Южная Корея), Лукаш Вацлавик (Словакия).

Юниорки: Мао Шимада (Япония), Ами Накаи (Япония), Каоруко Вада (Япония), Ю Сон Ким (Южная Корея), Ван Ихань (Китай), Стефания Гладки (Франция).

Пары, юниоры: Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай), Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Оливия Флорес – Люк Ванг (США), Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада), Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония).

Танцы на льду, юниоры: Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия), Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина), Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция), Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Эллиана Пил – Итан Пил (США).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
пары
logoГран-при
расписание турниров
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
танцы на льду
женское катание
мужское катание
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е
7438 минут назад
Винер о сестрах Авериных в «Ледниковом периоде»: «Не понимаю, зачем учила их художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание»
42 минуты назад
Ирина Роднина: «ISU для себя решили, что будут допускать наших юниоров. Пока не оговорено, когда, где и в каком положении, но решение уже принято»
1358 минут назад
Вероника Яметова: «Тройной аксель находится в неплохом состоянии, вполне рабочем. С четверными все обстоит чуть сложнее»
14сегодня, 14:22
Вероника Яметова: «Много раз слышала от тренера: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере»
16сегодня, 14:03
Елизавета Худайбердиева: «В танцах на льду колоссальная нагрузка. Казалось бы, четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон»
3сегодня, 13:50
Елизавета Худайбердиева: «Чемпионат России-2023 был самым сложным в моей жизни. Болезнь, отравление, хейт – все это спровоцировало нервный срыв»
12сегодня, 13:40
Ирина Роднина: «Процесс возвращения России на международные старты идет, пускай тяжело и медленно. Не признать нашу значимость в мировом спорте нельзя»
5сегодня, 13:26
Татьяна Тарасова: «Загитова все время нарушает законы. Что за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно»
103сегодня, 12:28
Иван Букин: «Уровень танцев на льду вырос, все ребята молодцы, все работают. Эта конкуренция подготовит к международным стартам»
7сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лев Лазарев о мотивации: «На льду чувствую себя счастливым. Когда был маленький, сам выбрал фигурное катание, и до сих пор нравится это делать»
3сегодня, 08:57
«Мои программы – это то, что меня окружает». Хореограф Плишкин о постановке на тему людских пороков
вчера, 13:50
Кубок Санта-Клауса. Ли Юйсян победил, Льютон-Брейн – 2-й, Власенко – 3-й
330 ноября, 20:50
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
423 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2623 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
323 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
722 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24