Шимада, Накаи, Вада, Ю Сон Ким, Ван Ихань и Гладки вышли в финал Гран-при среди юниорок

Стали известны финалисты Гран-при среди юниоров в женском катании.

Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.

Финал Гран-при среди юниоров

Девушки

Участницы

Мао Шимада (Япония) – 30 очков за этапы Гран-при

Ами Накаи (Япония) – 28

Каоруко Вада (Япония) – 28

Ю Сон Ким (Южная Корея) – 28

Ван Ихань (Китай) – 26

Стефания Гладки (Франция) – 24

Запасные

Чжи А Син (Южная Корея) – 22

Мэи Окада (Япония) – 22

Ко На Ен (Южная Корея) – 22