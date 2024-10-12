Шимада, Накаи, Вада, Ю Сон Ким, Ван Ихань и Гладки вышли в финал Гран-при среди юниорок
Стали известны финалисты Гран-при среди юниоров в женском катании.
Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.
Финал Гран-при среди юниоров
Девушки
Участницы
Мао Шимада (Япония) – 30 очков за этапы Гран-при
Ами Накаи (Япония) – 28
Каоруко Вада (Япония) – 28
Ю Сон Ким (Южная Корея) – 28
Ван Ихань (Китай) – 26
Стефания Гладки (Франция) – 24
Запасные
Чжи А Син (Южная Корея) – 22
Мэи Окада (Япония) – 22
Ко На Ен (Южная Корея) – 22
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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