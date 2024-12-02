Ирина Роднина: «ISU для себя решили, что будут допускать наших юниоров. Пока не оговорено, когда, где и в каком положении, но решение уже принято»

Ирина Роднина заявила, что ISU принял решение о допуске российских юниоров.

«Международный союз конькобежцев (ISU) для себя решили, что будут допускать наших юниоров. Пока не оговорено, когда, где и в каком положении, но решение уже принято. Это первый сигнал в нашему возвращению.

В отдельных дисциплинах отсутствие российских спортсменов сильно сказывается. Например, в парном катании или женском одиночном. Скучновато публике без россиян, это сразу сказывается на спонсорах.

Отдельные федерации и спортсмены довольны. Оно и понятно — раньше им ничего не светило, а тут они заделались в звезды. Сложно их винить, было бы странно не воспользоваться шансом, который подарила история.

Мы же к двойным стандартам привыкли, попытки придушить наш спорт были с самого начала», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?