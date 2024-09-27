Коган о словах Родниной про допуск юниоров: «Пока этот вопрос даже не рассматривался на совете ISU»

Коган прокомментировал слова Родниной о допуске российских юниоров к турнирам.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что совет Международного союза конькобежцев (ISU ) допустил российских юниоров на соревнования под своей эгидой.

27-28 сентября в Лозанне проходит заседание совета ISU.

«Пока этот вопрос даже не рассматривался на совете ISU», – сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?