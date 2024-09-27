Коган о словах Родниной про допуск юниоров: «Пока этот вопрос даже не рассматривался на совете ISU»
Коган прокомментировал слова Родниной о допуске российских юниоров к турнирам.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) допустил российских юниоров на соревнования под своей эгидой.
27-28 сентября в Лозанне проходит заседание совета ISU.
«Пока этот вопрос даже не рассматривался на совете ISU», – сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.
Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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