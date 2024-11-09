Ирина Роднина: «Положительные сигналы к нашему возвращению есть, но пока они ни во что не материализовались»

Ирина Роднина заявила о позитивных сигналах к возвращению российских фигуристов.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Положительные сигналы к нашему возвращению есть, но пока они ни во что не материализовались. Я человек реальный и реально реагирую на события.

Могут ли выборы в Международном олимпийском комитете (МОК) повлиять? Есть еще международные федерации по видам спорта, а МОК – совершенно другая структура. Кроме него существуют чемпионаты континентов, мира, еще серия Гран-при, которая к МОК не имеет никакого отношения.

МОК – про олимпийский спорт, но он раз в четыре года. А квалификации и отборы идут по линии международных федераций. Не знаю, насколько риторика этих федераций может поменяться в нашу сторону.

Шанс поехать на Олимпиаду остается? Когда будет известно, тогда и поедем, а про ощущения в спорте не говорят», – ответила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .

Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?