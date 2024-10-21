Ирина Роднина: «ISU скучно без нас, они теряют колоссальные деньги, потому что без нас нет ничего»
Ирина Роднина считает, что ISU теряет прибыль из-за отстранения россиян.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне.
«Им скучно без нас. Смотреть прошлогодний чемпионат Европы по фигурному катанию в Хельсинки было тоскливо. Но если здание ISU находится под залогом, они теряют колоссальные деньги, потому что без нас нет ничего.
Все равно когда-нибудь это случилось бы. Если допустят, то я буду только рада за наших ребят и тренеров, потому что такое «голодание» не всегда хорошо сказывается на здоровье человека и на развитии спорта», — сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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