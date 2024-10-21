Ирина Роднина: «ISU скучно без нас, они теряют колоссальные деньги, потому что без нас нет ничего»

Ирина Роднина считает, что ISU теряет прибыль из-за отстранения россиян.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU ) может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне.

«Им скучно без нас. Смотреть прошлогодний чемпионат Европы по фигурному катанию в Хельсинки было тоскливо. Но если здание ISU находится под залогом, они теряют колоссальные деньги, потому что без нас нет ничего.

Все равно когда-нибудь это случилось бы. Если допустят, то я буду только рада за наших ребят и тренеров, потому что такое «голодание» не всегда хорошо сказывается на здоровье человека и на развитии спорта», — сказала Роднина .