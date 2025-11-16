Марк Кондратюк: «Какой-то дикий фарт оба этапа Гран-при. Все шло к тому, что у меня будет медаль, но не золото»

Кондратюк считает, что ему повезло с победой на Гран-при в Москве.

Фигурист Марк Кондратюк считает, что ему повезло на этапе Гран-при России в Москве.

Кондратюк одержал победу на турнире. Второе место занял Евгений Семененко, третье – Петр Гуменник.

– Ты пока единственный, кому удалось выиграть два этапа Гран-при. Как тебе быть в роли короля?

– Ну такие тезисы мы сразу откидываем – не был, и не стоит начинать. Какой-то дикий фарт оба этапа. Все шло к тому, что у меня будет медаль, но не золото. Что в Магнитогорске, что здесь. В Магнитогорске я думал, что буду третьим, а здесь – вторым. И оба раза какое-то чудо, и я выиграл оба этапа.

– Почему такое неверие в себя и в свой результат?

– Да я думаю, что так даже спокойнее и жить, и кататься. Когда человек ставит себе какую-то планку-максимум, а потом не достигает ее, то это больше удар по психике, чем когда ты «ну как-нибудь нормально что-то сложится». И если складывается очень хорошо, то это превышает твои желания и ожидания, и это тебя радует еще больше.

– Когда ты вышел из образа, то сразу же начал разговаривать со своим четверным тулупом. Что ты ему сказал?

– Я был раздосадован этим прыжком. К сожалению, за два этапа у меня не получилось два элемента: это два четверных тулупа. Но есть и положительная динамика. В Магнитогорске была бабочка, то есть вместо четверного в лучшем случае двойной прыжок, а сегодня – скручено четыре, но на пятую точку.

– То есть на чемпионате России будет с выездом.

– Есть шанс. Я сейчас сказал тренерам: вдруг у меня одна попытка на сезон, и я типа держу ее для чемпионата? Дай бог, чтобы было так.

– Мне показалось или на этом этапе тебе было полегче? Можно сказать, что ты проделал колоссальную работу именно по физике?

– Я ежедневно катаю программы – не целиком, но большими кусками, связками. Поэтому, конечно, со временем катать программы становится все легче и легче. И действительно, когда я сегодня выступал, я, наверное, в первый раз почувствовал в этом сезоне, что я получаю искреннее удовольствие от произвольной, а не пытаюсь дожить до конца. То есть у меня все нормально.

– Стало больше сил?

– Думаю, да. Повторюсь, это уже привычка – каждый день все накатываешь, организм привыкает банально. Я в конце на дорожке поймал себя на мысли, что у меня много времени осталось, что мне не надо сейчас бежать сломя голову, крутить по пол-оборота всякие позиции, что у меня времени с запасом. Это значит, что я все делал достойно, и силы у меня были на исполнение этих элементов.

– Твои планы перед чемпионатом России?

– В конце ноября буду выступать на шоу в Китае, еду туда на несколько дней. Так что сейчас чуть-чуть выдохну, откатаю шоу, а потом несколько недель буду упорно готовиться к чемпионату России.

– Что бы еще ты усложнил перед чемпионатом России?

– Наверное, планка минимум – это четверной тулуп и 4-3 во второй половине. Может быть, вернусь к секвенции из двух тройных акселей, но не уверен. Надо попробовать понакатывать, – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.