  «Программа Липницкой – одна из моих любимых. Настроение, взгляды, чувства, наверное, брал оттуда». Кондратюк о «Списке Шиндлера»
27

«Программа Липницкой – одна из моих любимых. Настроение, взгляды, чувства, наверное, брал оттуда». Кондратюк о «Списке Шиндлера»

Кондратюк назвал программу Липницкой «Список Шиндлера» одной из любимых.

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк назвал программу олимпийской чемпионки Юлии Липницкой «Список Шиндлера» одной из своих любимых.

В сезоне-2025/26 Кондратюк выступает в произвольной под музыку из этого фильма.

«Всегда стараюсь катать не просто прыжки, за исключением каких-то крайних случаев. В среднем всегда стараюсь эмоционально отыгрывать и катать в первую очередь программу, а не набор элементов, исполненных под музыку. Насчет того насколько вживаюсь в роль – это уже судить не мне, а судьям, зрителям. Если есть какое-то улучшение, динамика положительная – значит, хорошо.

Наши программы с Юлией Липницкой очень разные. И в плане, как мне кажется, лирического героя, и в плане визуальной составляющей. Будем честны, программа Юлии – это одна из моих любимых программ в женском катании точно. Одна из трех программ, которые я могу посмотреть, просто когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Потому что в ее постановке, если мы берем командный турнир Сочи, это настолько тонко, настолько тяжело, настолько она создает атмосферу тяжести…

Повторюсь, это одна из моих любимых программ, всегда с удовольствием ее пересматриваю. Вдохновлялся? Смотря что считать вдохновением. Заходы и прочее я не брал оттуда, но какое-то настроение, взгляды, чувства – наверное, да», – рассказал Кондратюк, который сегодня одержал победу на этапе Гран-при России в Москве.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoМарк Кондратюк
logoсборная России
мужское катание
женское катание
logoСерия Гран-при России
logoЮлия Липницкая
logoСочи-2014
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
