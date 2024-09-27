Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?

Международный союз конькобежцев обсуждает вопрос допуска российских спортсменов. Но легенда фигурки Ирина Роднина уже все знает – говорит, что юниоров вернут.

Так ли это?

1. Трехкратная олимпийская чемпиона в интервью «Матч ТВ» сообщила об итогах обсуждения в ISU:

– Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.

– Говорит ли это о потеплении со стороны ISU?

– Зачем мы ждем какого‑то потепления? Его нет. Им плохо без нас, вот и все.

А потом добавила, уже в разговоре с «Р-Спортом»: «Ваши коллеги двоечники, так им и передайте. Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали».

Новость, безусловно, позитивная. Тем более, Совет ISU действительно разбирает вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов: фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека.

Но Роднина в лучшем случае поторопилась.

2. Во-первых, есть вопросы к таймингу. Новость на «Матч ТВ» появилась в 11:53, а заседание Совета стартовало в Лозанне 27 сентября в 13:00 по московскому времени.

Возможно, Родниной кто-то выдал инсайд. Но контактов с ISU у нее вроде бы нет, даже почетный вице‑президент союза Александр Лакерник не в курсе:

– Мне не известно, допустили наших юниоров или нет.

– Это сказала Ирина Роднина.

– Нужно задавать вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла. У меня данной информации нет. Откуда Ирина Константиновна все это взяла – не знаю, потому что, естественно, она разговаривала об этом не со мной.

– Известно ли, когда будет рассматриваться вопрос о нашем допуске и будет ли принято какое‑то решение?

– Не знаю, честно. Заседание совета идет три дня (27-29 сентября), досконально повестку не видел.

3. Далее вопросы к датам. Роднина считает сезон почему-то с 1 января, хотя в фигурном катании он официально стартует 1 июля, январь – середина сезона.

Да и вообще, зачем Совету ISU принимать решение по следующему сезону прямо сейчас? Впереди еще несколько заседаний, где это было бы более уместно и логично.

При этом Роднина упомянула, что решение о допуске юниоров приняли еще летом. А те, кто об этом не знал, – двоечники.

Но летом никого не допускали, только выписали квоты на юниорский Гран-при (даже не на все международные старты). Сделано это было для того, чтобы при изменении ситуации с допуском у наших юниоров были минимальные квоты. Так что это был лишь гипотетический шанс на возвращение при совпадении многих факторов.

К слову, квоты юниорам на Гран-при ISU давал все сезоны во время отстранения.

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Накануне сентябрьского заседания Совета ISU появились новости о том, что там рассмотрят вопрос с баном России и Беларуси. Возможно, Роднина просто соединила два этих сюжета и выдала инсайд, в который пока слабо верится.

Конечно, если ее прогноз окажется правдой, все будут только рады. Хотя к такому варианту тоже есть вопросы: если разбанят только юниоров, то что им делать потом – возвращаться в изоляцию, когда они дорастут до взрослых?

За последние пару недель Роднина отвечала на вопросы журналистов по самым разным темам: медальный зачет Сочи-2014, грант на шоу Алины Загитовой, сексуальные скандалы в фигурном катании. Возможно, она и сама запуталась в своей экспертности?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Сергей Пятаков