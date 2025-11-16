  • Спортс
  • Петр Гуменник: «Я готовлюсь к Олимпиаде, поэтому контент не меняю. Да, было бы эффективнее упростить его на Гран-при, но я готовлю себя к главному старту»
Фигурист Петр Гуменник подвел итоги этапа Гран-при России в Москве, где занял третье место.

В произвольной программе спортсмен ошибся на двух квадах и упал с тройного прыжка.

«Ощущения спокойные, радостного проката не получилось. Как был готов – так и выступил. Отдельно прыжки у меня хорошо получаются, но в программе не все получается. Думаю, в Омске будет гораздо лучше.

Отдых у меня был эфемерный, почти неделю не тренировался, недели три легонько тренировался, потом случилась небольшая травма, недели две в полную силу тренируюсь.

Я готовлюсь к Милану, поэтому в течение сезона контент не меняю. Да, на этом старте эффективнее было бы упростить контент, но я готовлю себя к главному старту, не хочу менять заходы», – цитирует Гуменника Sport24.

Также фигурист рассказал, как изменилась его произвольная программа «Евгений Онегин».

«Решили его сделать более европейским, поднять «скейтинг скиллс», чтобы было больше хореографии, больше [работы] корпуса. Это, конечно, тоже съедает силы, но я и сам получаю больше удовольствия, когда программа более яркая.

Изменили, чтобы соответствовать западному уровню – там все стараются, даже кто не прыгает четверные, кататься очень хорошо. У них скольжения всегда очень поставленные. Поэтому, чтобы на их фоне не выбиваться в плохую сторону, мне тоже пришлось сделать шаг вперед в этом направлении.

В этом сезоне с особым интересом смотрю международные соревнования. Сейчас этапы Гран-при смотрю. В этом сезоне, мне кажется, явные лидеры – Илья Малинин, конечно, Шун Сато и Юма Кагияма. Они хорошо катаются, мне нравится», – приводит слова Гуменника ТАСС.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет в феврале 2026 года. Гуменник ранее выиграл олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию в Пекине.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
