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Глейхенгауз о том, что Загитова надела на него шубу: «В Москве я этого не ожидал, потому что думал, что спор уже закончен. Но это было весело»

Глейхенгауз заявил, что поступок Загитовой с шубой стал для него неожиданным.

На этапе Гран-при России в Казани олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф Даниил Глейхенгауз поспорили, что он наденет ее шубу в случае чистого проката Дарьи Садковой.

На этапе в Москве Садкова чисто откатала короткую программу, после чего Загитова пришла в кисс-энд-край и надела на хореографа бежевую шубу.

«Шубу я должен был надеть еще розовую в Казани, но там Даша чуть-чуть ошиблась, поэтому там этого не случилось. В Москве я уже сам этого не ожидал, потому что думал, что спор уже закончен, но это было весело.

Во время соревнований мы все равно должны относиться серьезно ко всему, но мне кажется, что здесь это было весело, мило. И никакого дискомфорта, мне кажется, никто от этого не испытал, а для зрителей и болельщиков это было весело. Реакция, мне кажется, была на самом стадионе точно положительной», – сказал Глейхенгауз.

Загитова ворвалась в эфир Первого канала, сняв шубу и отдав тренеру – это итог их спора

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Дарья Садкова
logoсборная России
logoАлина Загитова
logoДаниил Глейхенгауз
женское катание
logoСерия Гран-при России
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