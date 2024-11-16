Загитова ворвалась в эфир Первого канала, сняв шубу и отдав тренеру – это итог их спора

Сюрприз дня на фигурном Гран-при в Москве – появление Алины Загитовой (и ее шубы) в КиКе.

Все случилось во время выставления оценок Дарьи Садковой – ученицы Этери Тутберидзе, которая заняла второе место по итогам короткой программы.

Но в этом случае важнее не место, а качество – Садкова сработала чисто, именно это было предметом спора между Загитовой и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Ребят, мы тут поспорили с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом, тренером Даши Садковой, что если она чисто проедет прокат, то он надевает вот эту вот шубу в кисс энд край. И сейчас я болею за Дашу как никогда. Ну, я всегда за не более, но сейчас особенно», – рассказывала Загитова пару недель назад во влоге на Первом канале.

Тогда Садкова совершенно не справилась – 7-я в короткой программе на этапе в Казани.

Теперь – полный порядок. И сразу расплата.

Шуба очень пушистая, но не розовая.

Садкову это повеселило:

– Я слышала об этом, но не думала, что это произойдет сегодня. Думала, что речь идет о предыдущих соревнованиях. Когда Алина надела бежевую шубу на Даниила Марковича, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится.

– Может, в следующий раз еще поспорить на что‑то?

– Во время проката не думала о споре, была в своих мыслях. Посмотрим, может, Даниил Маркович согласится на еще один спор с Алиной.

Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян – 86,37

2. Дарья Садкова – 71,59

3. Ксения Гущина – 71,02

4. Елизавета Куликова – 65,35

5. Камилла Нелюбова – 64,69

6. Яна Битюшкова – 56,69

7. Мария Пулина – 56,46

8. Ксения Синицына – 55,79

Скриншоты: Первый канал