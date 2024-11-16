Загитова ворвалась в эфир Первого канала, сняв шубу и отдав тренеру – это итог их спора
Сюрприз дня на фигурном Гран-при в Москве – появление Алины Загитовой (и ее шубы) в КиКе.
Все случилось во время выставления оценок Дарьи Садковой – ученицы Этери Тутберидзе, которая заняла второе место по итогам короткой программы.
Но в этом случае важнее не место, а качество – Садкова сработала чисто, именно это было предметом спора между Загитовой и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.
«Ребят, мы тут поспорили с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом, тренером Даши Садковой, что если она чисто проедет прокат, то он надевает вот эту вот шубу в кисс энд край. И сейчас я болею за Дашу как никогда. Ну, я всегда за не более, но сейчас особенно», – рассказывала Загитова пару недель назад во влоге на Первом канале.
Тогда Садкова совершенно не справилась – 7-я в короткой программе на этапе в Казани.
Теперь – полный порядок. И сразу расплата.
Шуба очень пушистая, но не розовая.
Садкову это повеселило:
– Я слышала об этом, но не думала, что это произойдет сегодня. Думала, что речь идет о предыдущих соревнованиях. Когда Алина надела бежевую шубу на Даниила Марковича, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится.
– Может, в следующий раз еще поспорить на что‑то?
– Во время проката не думала о споре, была в своих мыслях. Посмотрим, может, Даниил Маркович согласится на еще один спор с Алиной.
Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
«Золотой конек Москвы»
Женщины
Короткая программа
1. Аделия Петросян – 86,37
2. Дарья Садкова – 71,59
3. Ксения Гущина – 71,02
4. Елизавета Куликова – 65,35
5. Камилла Нелюбова – 64,69
6. Яна Битюшкова – 56,69
7. Мария Пулина – 56,46
8. Ксения Синицына – 55,79
Скриншоты: Первый канал
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