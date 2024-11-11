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Гран-при России. Общий зачет (жен). Фролова лидирует, Агаева – 2-я, Петросян – 3-я, Горбачева – 6-я, Акатьева – 9-я

Анна Фролова лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

Общий зачет

Женщины

После 3 этапов из 5

1. Анна Фролова – 36 очков (445,24 в сумме программ) – 2 этапа

2. Мария Агаева – 22 (383,15) – 2 этапа

3. Аделия Петросян – 18 (241,55)

4. Софья Чаплыгина – 16 (364,96)

5. Вероника Яметова – 16 (220,84)

6. Алина Горбачева – 16 (210,36)

7. Ксения Гущина – 16 (203,78)

8. Дарья Садкова – 14 (210,63)

9. Софья Акатьева – 14 (208,63)

10. Ксения Синицына – 14 (200,92)

11. Софья Важнова – 12 (202,34)

12. Софья Муравьева – 12 (200,48)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
женское катание
logoКсения Синицына
logoСофья Акатьева
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Софья Важнова
Дарья Садкова
Вероника Яметова
Ксения Гущина
Мария Агаева
logoСерия Гран-при России
Софья Чаплыгина
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