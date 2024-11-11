Гран-при России. Общий зачет (жен). Фролова лидирует, Агаева – 2-я, Петросян – 3-я, Горбачева – 6-я, Акатьева – 9-я
Анна Фролова лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
Общий зачет
Женщины
После 3 этапов из 5
1. Анна Фролова – 36 очков (445,24 в сумме программ) – 2 этапа
2. Мария Агаева – 22 (383,15) – 2 этапа
3. Аделия Петросян – 18 (241,55)
4. Софья Чаплыгина – 16 (364,96)
5. Вероника Яметова – 16 (220,84)
6. Алина Горбачева – 16 (210,36)
7. Ксения Гущина – 16 (203,78)
8. Дарья Садкова – 14 (210,63)
9. Софья Акатьева – 14 (208,63)
10. Ксения Синицына – 14 (200,92)
11. Софья Важнова – 12 (202,34)
12. Софья Муравьева – 12 (200,48)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости