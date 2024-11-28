Загитова и Туктамышева поучаствуют в открытии сезона фигурного катания в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в открытии катка в «Лужниках» 1 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба Московского спорта. Начало зимнего сезона в столице России также встретят другие спортсмены и тренеры.
Хореограф Даниил Глейхенгауз проведет мастер-класс на открытии катка «Авангард», а бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая выступит с показательной программой.
Тренер Сергей Дудаков проведет мастер-класс на открытии катка в Теплом стане. Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева представит показательный номер.
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выйдет на лед катка в районе Южное Медведково. Он выступит с показательной программой и мастер-классом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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