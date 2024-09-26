Татьяна Тарасова: «Не верю, что Валиева могла пить допинг, и мне все равно, что думают американцы. Слава богу, мы не в США живем»

Татьяна Тарасова заявила, что ей безразличны мнения в США о деле Камилы Валиевой.

Американский журналист Дейв Лиз ранее заявил , что если бы допинг-кейс российской фигуристки случился в США, то ее подвергли бы обструкции.

«Никак не отношусь к этому высказыванию Лиза. Вообще не верю, что Камила могла пить допинг, и мне все равно, что там думают американцы. Это не их дело. Слава богу, мы не в США живем», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Ранее Валиеву дисквалифицировали на 4 года за триметазидин. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021 года.