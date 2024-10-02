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Тарасова об отклонении апелляции Валиевой в Верховном суде Швейцарии: «Для нас понятно, что Камила невиновна, а от них ничего хорошего я не ждала»

Тарасова отреагировала на решение швейцарского суда отклонить апелляцию Валиевой.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации.

«Не понимаю, зачем это все обсуждать. Я отрицательно отношусь к этому явлению с самого начала. Для нас понятно, что Камила невиновна, а от них ничего хорошего я не ждала.

А про то, что суд еще обязал Валиеву покрыть затраты, то если им надо – пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», – сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
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logoCAS
Швейцарский федеральный трибунал
женское катание
logoКамила Валиева
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