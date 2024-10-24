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Татьяна Тарасова: «Шветский ни в чем не виноват! Он настоящий, авторитетный врач»

Тарасова поддержала врача Шветского, который работал с Валиевой перед Олимпиадой.

Филипп Шветский опубликовал открытое письмо, в котором ответил на вопросы по допинговому делу Камилы Валиевой. 

«Ничего нового я из публикации не узнала, мы и так все понимали. Проблема в том, что это уже не имеет значения. На протяжении двух лет вы, журналисты, могли писать об этом, но не делали этого. Что уж теперь, когда есть решение, все суды прошли?

Я тренер, смотрю вперед — каждый день, всегда. Зачем мне обсуждать вчерашний день? Это вам, журналистам, хочется этого, а я не хочу играть вам на руку. И так уже много было сказано.

Надо было раньше спрашивать, готовить вопросы, тогда подобный материал имел бы какой-то смысл.

Скажу лишь одно — Шветский ни в чем не виноват! Он настоящий, авторитетный врач», — сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vseprosport
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женское катание
Филипп Шветский
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