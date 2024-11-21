Откуда в фигурке мем про Бейонсе и что такое «гинекологическая поддержка»?

Привет!

На выходных к этапам Гран-при добавилось шоу Евгении Медведевой. И один номер там затмил соревновательные – тот, в котором первые полторы минуты на льду не было никого (хотя все ждали Александру Трусову).

Павел Копачев , Полина Крутихина , Иван Кузнецов , Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили, впрочем, не только это.

В «Чистом хвосте» – знакомство с мамой Ильи Малинина, инсайды про антиамериканскую коалицию перед Олимпиадой, детали интервью Даниэля Грассля Спортсу’’ и «гинекологическая поддержка» от чешского дуэта. Ах да, конечно, еще разнос хореографии Григория Федорова на этапе в Москве.

Мем про Бейонсе закрепился здесь с подачи Анны Фроловой и раскрывается по-новому – благодаря Лайле Фир и Льюису Гибсону.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 шоу Медведевой – аттракцион ностальгии для фанатов?

8:22 разбираемся, что случилось с номером Трусовой на шоу Медведевой

13:38 Майя познакомилась с мамой Малинина: кого она тренирует, помимо Ильи, и почему не ездит с ним на соревнования?

19:28 Фир и Гибсон ни разу в сезоне не проиграли, а все их соперники упали – что происходит в танцах?

23:30 федерации объединились, чтобы не дать американцам золото следующего командного турнира?

28:00 Паша переходит от возрастного ценза к ростовому и объясняет, почему не болеет за Гиньяр и Фаббри

36:53 Грассль рассказал о своей дисквалификации – верим или нет?

44:45 почему москвичи игнорируют фигурное катание?

52:14 Настя требует забрать колесо и сальто у Садковой и Петросян

1:01:45 прокаты – не единственное, что нам понравилось у Петросян в Москве

1:06:42 трендсеттер Селевко заставляет Пашу гореть в аду

1:12:39 Полина разносит судейство в мужской произвольной на московском этапе Гран-при

1:19:04 «у нас есть тренд относиться к парням с хорошими компонентами как к второму сорту»

1:22:33 Угожаев – потенциальный краш корейцев, Хавронина и Нарижный – потенциальные чемпионы России?

1:26:24 почему даже с золотом Олимпиады Щербакова не может смириться с тем, что ее не взяли в командный турнир?

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине

Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год

Кажется, я потерял Сашу Трусову. Что с ней не так?

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