Откуда в фигурке мем про Бейонсе и что такое «гинекологическая поддержка»?
Привет!
На выходных к этапам Гран-при добавилось шоу Евгении Медведевой. И один номер там затмил соревновательные – тот, в котором первые полторы минуты на льду не было никого (хотя все ждали Александру Трусову).
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили, впрочем, не только это.
В «Чистом хвосте» – знакомство с мамой Ильи Малинина, инсайды про антиамериканскую коалицию перед Олимпиадой, детали интервью Даниэля Грассля Спортсу’’ и «гинекологическая поддержка» от чешского дуэта. Ах да, конечно, еще разнос хореографии Григория Федорова на этапе в Москве.
Мем про Бейонсе закрепился здесь с подачи Анны Фроловой и раскрывается по-новому – благодаря Лайле Фир и Льюису Гибсону.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 шоу Медведевой – аттракцион ностальгии для фанатов?
8:22 разбираемся, что случилось с номером Трусовой на шоу Медведевой
13:38 Майя познакомилась с мамой Малинина: кого она тренирует, помимо Ильи, и почему не ездит с ним на соревнования?
19:28 Фир и Гибсон ни разу в сезоне не проиграли, а все их соперники упали – что происходит в танцах?
23:30 федерации объединились, чтобы не дать американцам золото следующего командного турнира?
28:00 Паша переходит от возрастного ценза к ростовому и объясняет, почему не болеет за Гиньяр и Фаббри
36:53 Грассль рассказал о своей дисквалификации – верим или нет?
44:45 почему москвичи игнорируют фигурное катание?
52:14 Настя требует забрать колесо и сальто у Садковой и Петросян
1:01:45 прокаты – не единственное, что нам понравилось у Петросян в Москве
1:06:42 трендсеттер Селевко заставляет Пашу гореть в аду
1:12:39 Полина разносит судейство в мужской произвольной на московском этапе Гран-при
1:19:04 «у нас есть тренд относиться к парням с хорошими компонентами как к второму сорту»
1:22:33 Угожаев – потенциальный краш корейцев, Хавронина и Нарижный – потенциальные чемпионы России?
1:26:24 почему даже с золотом Олимпиады Щербакова не может смириться с тем, что ее не взяли в командный турнир?
«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине
Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год
Кажется, я потерял Сашу Трусову. Что с ней не так?
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Знаете, а ведь, этому посту, который, всего лишь, номерной дежурный обзор нового выпуска подкаста, поставят "дизлайк". Просто за заголовок в "шапке" раздела. Даже не слушая, не разбираясь ни в чём.
А, ведь, как раз этот выпуск "Чистого хвоста" по интересности, по насыщенности, по остроте, спонтанно возникших веток дискуссий, действительно у вас получился - одним из самых сильных, интересных и подготовленных.
Ваней Кузнецовым, вообще не перестаю восхищаться всё последнее время. Он взрослеет, крепнет, как спикер и глубокий комментатор, ни по годам, а по месяцам.
Ивану, просто пять баллов за все реплики и "включения" по ходу подкаста.