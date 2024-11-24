Вероника Яметова: «У меня 5 подряд вторых мест на Гран-при, хотелось бы где-то и первое взять. Главное, что не ниже»

Вероника Яметова высказалась о пятом подряд серебре на этапах Гран-при России.

Сегодня фигуристка заняла второе место в Санкт-Петербурге. Победила Алина Горбачева.

«Настроение положительное, прокатом довольна, но есть над чем работать. Оценка по технике показала, что все не так хорошо, как кажется, посмотрю потом распечатки и буду работать над ошибками.

У меня пять подряд вторых мест на Гран-при, хотелось бы где-то и первое место взять, но пока меня устраивает второе, главное, что не ниже.

В своей группе в Екатеринбурге я старшая девочка, все остальные – 14-16 лет. Тяжело кататься одной, не за кем тянуться, но справляюсь, мотивирую себя, что все равно выезжаю на такие грандиозные старты, и там будут девочки, с которыми нужно соревноваться, не опускаю руки. Иду дальше.

Старты с высокой конкуренцией дают повод задуматься над усложнением контента в обеих программах, работаем над артистизмом, хореографией, прыжками. Предложения о переходе в Москву или Петербург были, но речь шла о переходе в парное катание. А я пока не хочу уходить из одиночного. Да и в любом случае в Екатеринбурге у меня семья, родные, близкие. Животные мои, мне не хочется бросать семью.

Мне вдохновляет пример Юлии Липницкой, я катаюсь у ее первого тренера. Также я всегда буду вдохновляться Анной Щербаковой и Александрой Трусовой», - сказала Яметова.