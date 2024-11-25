Трусова о непопадании в командный турнир на ОИ: «Это уже прошло, давно меня не волнует. Будут в моей жизни Игры – надеюсь, поучаствую в команднике»

Трусова заявила, что хочет выступить в командном турнире на Олимпийских играх.

В Пекине-2022 и короткую, и произвольную программу в составе команды России исполнила Камила Валиева .

– Как ты узнала, что тебя не будет в командном турнире на Олимпиаде?

– В день перед короткой, потом в день перед произвольной – не заранее. В интернете увидела список, мне никто ничего не говорил.

– Никто не подошел: девчат, мы оставляем все как есть. А ты ждала решения?

– Ну, конечно. Я всегда была готова, даже если мне за день скажут. Или скажут ночью, а мне утром кататься. Была всегда готова, каждый день была готова все делать, как только туда приехали.

– Тебе важно было участие?

– Да, конечно. Повторюсь, это, возможно, один раз в жизни, и я хотела как можно больше раз оказаться на олимпийском льду.

– Это стало для тебя трагедией?

– В день произвольной программы и я, и Аня [Щербакова ] откатали чисто произвольную на тренировке.

– Вы этой тренировкой хотели доказать федерации, на что способны?

– Не знаю. Наверное, просто я была настроена катать произвольную, и этот настрой остался. Не то чтобы я хотела доказать. А смысл доказывать, когда другой уже выступает в этот момент, а ты на тренировке?

– Ты считаешь справедливым такое решение?

– Не знаю. А что, я могу оспорить чье-то решение? Нет.

– Можешь.

– Просто зачем? Оно уже прошло. Меня это не волнует уже, я не то что не люблю копаться в прошлом – меня это давно уже не волнует.

Будет в моей жизни Олимпиада – надеюсь, я поучаствую в команднике. Да, я хочу. И хотела, и хочу поучаствовать в командном турнире, – сказала Александра Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине