Трусова о непопадании в командный турнир на ОИ: «Это уже прошло, давно меня не волнует. Будут в моей жизни Игры – надеюсь, поучаствую в команднике»
В Пекине-2022 и короткую, и произвольную программу в составе команды России исполнила Камила Валиева.
– Как ты узнала, что тебя не будет в командном турнире на Олимпиаде?
– В день перед короткой, потом в день перед произвольной – не заранее. В интернете увидела список, мне никто ничего не говорил.
– Никто не подошел: девчат, мы оставляем все как есть. А ты ждала решения?
– Ну, конечно. Я всегда была готова, даже если мне за день скажут. Или скажут ночью, а мне утром кататься. Была всегда готова, каждый день была готова все делать, как только туда приехали.
– Тебе важно было участие?
– Да, конечно. Повторюсь, это, возможно, один раз в жизни, и я хотела как можно больше раз оказаться на олимпийском льду.
– Это стало для тебя трагедией?
– В день произвольной программы и я, и Аня [Щербакова] откатали чисто произвольную на тренировке.
– Вы этой тренировкой хотели доказать федерации, на что способны?
– Не знаю. Наверное, просто я была настроена катать произвольную, и этот настрой остался. Не то чтобы я хотела доказать. А смысл доказывать, когда другой уже выступает в этот момент, а ты на тренировке?
– Ты считаешь справедливым такое решение?
– Не знаю. А что, я могу оспорить чье-то решение? Нет.
– Можешь.
– Просто зачем? Оно уже прошло. Меня это не волнует уже, я не то что не люблю копаться в прошлом – меня это давно уже не волнует.
Будет в моей жизни Олимпиада – надеюсь, я поучаствую в команднике. Да, я хочу. И хотела, и хочу поучаствовать в командном турнире, – сказала Александра Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине
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