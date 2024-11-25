Костылева и Федотов выступят за первую команду на Кубке Первого канала среди юниоров, Базылюк и Лазарев – за вторую
Базылюк и Костылева выступят на Кубке Первого канала среди юниоров.
Стали известны составы команд на Кубке Первого канала среди юниоров. Турнир пройдет 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».
Команда 1
Никита Сарновский
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Арина Горшенина – Илья Макаров
Команда 2
Вадим Воронов
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
София Диана Касинс – Александр Брегей
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Мария Фефелова – Артем Валов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
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