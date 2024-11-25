17

Костылева и Федотов выступят за первую команду на Кубке Первого канала среди юниоров, Базылюк и Лазарев – за вторую

Базылюк и Костылева выступят на Кубке Первого канала среди юниоров.

Стали известны составы команд на Кубке Первого канала среди юниоров. Турнир пройдет 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».

Команда 1

  1. Никита Сарновский

  2. Арсений Федотов

  3. Эдуард Карартынян

  4. Елена Костылева

  5. Елизавета Андреева

  6. Алена Принева

  7. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

  8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

  9. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

  10. Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко

  11. Арина Горшенина – Илья Макаров

Команда 2

  1. Лев Лазарев

  2. Николай Колесников

  3. Вадим Воронов

  4. Алиса Двоеглазова

  5. Лидия Плескачева

  6. Маргарита Базылюк

  7. Таисия ЩербининаАртем Петров

  8. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

  9. София Диана Касинс – Александр Брегей

  10. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

  11. Мария Фефелова – Артем Валов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Арсений Федотов
Елена Костылева
Алена Принева
Эдуард Карартынян
Елизавета Андреева
Полина Шешелева
Евгений Артющенко
Василиса Григорьева
logoАлиса Двоеглазова
logoНиколай Колесников
Лев Лазарев
Маргарита Базылюк
Лидия Плескачева
Таисия Щербинина
Артем Петров
София Диана Касинс
Владислав Вильчик
Матвей Самохин
Вероника Меренкова
Никита Сарновский
Арина Горшенина
Анастасия Чернышова
Вадим Воронов
Мария Фефелова
Зоя Ковязина
Даниль Галимов
Егор Карнаухов
Илья Макаров
Артем Валов
Артемий Мохов
Елизавета Малеина
Александр Брегей
женское катание
мужское катание
logoсборная России
пары
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
танцы на льду
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
129 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Ощущения от «Ледника» только положительные. Это суперинтересно, я получаю огромное удовольствие от процесса»
19 минут назад
Гуменник показал конек с треснувшим лезвием: «Похоже, треснуло еще позавчера, поэтому не мог риттбергер прыгать»
44сегодня, 09:05Фото
Муравьева об эмоциях после оглашения оценок Акатьевой: «У меня сработала защитная реакция. Раз мне нельзя плакать, может, можно улыбнуться»
83сегодня, 08:53
Роднина – на вопрос о Загитовой и Медведевой как ведущих: «Зачем реагировать на этих замечательных и талантливых девочек, которые меня совсем не интересуют?»
13сегодня, 06:12
Туктамышева о пиве: «Могу позволить, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки»
55сегодня, 06:09
Фигуристка Туктамышева: «Согласилась бы сыграть за «Зенит»? 100% выйду! Я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы, но точно не забивать»
20сегодня, 05:58
Татьяна Тарасова: «У Дикиджи совершенно уникальное катание. Он просто чемпион мира, Европы и Олимпийских игр!»
182сегодня, 01:20
Гран-при России. Общий зачет (танцы на льду). Степанова и Букин победили, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и
18вчера, 18:31
Гран-при России. Общий зачет (пары). Мишина и Галлямов заняли первое место, Бойкова и Козловский – 2-е, Осокина и Грицаенко – 3-и
22вчера, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
223 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2023 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00