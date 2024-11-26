Екатерина Боброва: «У нас теперь так в танцах на льду, зависит результат не от того, кто что заслужил, не даже от «очереди». А кто каким будет кататься»

Боброва считает, что места на чемпионате России будут зависеть от жеребьевки.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и журналист Андрей Журанков обсудили результаты турнира танцевальных дуэтов на Кубке России в Санкт-Петербурге в подкасте «Ход коньком».

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые лидировали после ритм-танца.

Журанков: Мне позвонили люди, которые, казалось бы, следят за фигурным катанием, но уже имеют некий иммунитет к тому, что происходит на льду. А здесь даже иммунитет не помог, вирус события пробил иммунную защиту. Мне позвонили и спрашивают: «А так вообще бывает? Как такое возможно вообще? Это что? Это тренерские игры или это и правда так?»

Боброва: Или это игры федерации, чтобы поинтереснее было смотреть танцы на льду, чтобы не так все было очевидно.

Журанков: Мне кажется, что задача была у тренерского штаба Кагановской/Некрасова не подвинуть Худайбердиеву – Базина, а показать, что никакие Леонтьева – Горелкин, никакие Миронова – Устенко нам не соперники. Потому что, если мы зарубаемся с Худайбердиевой – Базиным, значит, мы зарубаемся и с Хаврониной – Нарижным. И получается на чемпионат России вообще какой-то новый расклад в этой очереди. Там номерки написаны, но у кого-то они, складывается ощущение, стерты и переписаны.

Боброва: Складывается такая ситуация, что места на чемпионате России при чистых прокатах всех пар будут зависеть от того, какая будет жеребьевка дуэтов. Прекрасно! У нас теперь так в танцах на льду, зависит результат не от того, кто что заслужил, не даже от «очереди». А кто каким будет кататься.

Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо