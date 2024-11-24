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  • ⚡ Гран-при России. «Невский лед». Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
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⚡ Гран-при России. «Невский лед». Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и

Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на Гран-при России в Петербурге.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 207,81

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 205,77

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 201,50

4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 197,71

5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 191,78

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 189,55

7. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 187,92

8. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 164,84

9. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 163,51

10. Ольга Федорова – Павел Драко – 157,16

11. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 140,21

Произвольный танец

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 125,98

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 123,46

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 120,67

4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 118,32

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 114,65

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 114,62

7. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 111,28

8. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 100,59

9. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 97,58

10. Ольга Федорова – Павел Драко – 93,04

11. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 82,67

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Невский лед
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
сборная Беларуси
результаты
logoЕвгения Тарасова
Борис Фролов
Юлия Чуркина
Екатерина Рыбакова
logoПавел Дрозд
Егор Гончаров
Даниил Горелкин
Елизавета Шичина
Екатерина Миронова
logoВасилиса Кагановская
Павел Драко
Илья Карпов
Дмитрий Щербаков
logoМаксим Некрасов
Елизавета Кириллова
Екатерина Андреева
Евгений Устенко
Таисия Линчевская
Дмитрий Блинов
Софья Леонтьева
Ольга Федорова
Анна Щербакова (танцы)
Иван Махноносов
logoЕлизавета Худайбердиева
logoЕгор Базин
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