⚡ Гран-при России. «Невский лед». Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 207,81
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 205,77
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 201,50
4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 197,71
5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 191,78
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 189,55
7. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 187,92
8. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 164,84
9. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 163,51
10. Ольга Федорова – Павел Драко – 157,16
11. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 140,21
Произвольный танец
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 125,98
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 123,46
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 120,67
4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 118,32
5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 114,65
6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 114,62
7. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 111,28
8. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 100,59
9. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 97,58
10. Ольга Федорова – Павел Драко – 93,04
11. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 82,67
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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