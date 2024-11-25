Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо
Танцы на льду – самый неоднозначный вид фигурного катания: понять оценки порой сложно, а за одинаковые ошибки судьи наказывают разные дуэты по-разному.
Пресловутая очередь здесь актуальна как нигде. Но есть исключения.
После Олимпиады не осталось дуэтов, в лидеры взяли первый из очереди
Кризис в российских танцах расцвел после Олимпиады-2022, и с отстранением это почти не связано. Причин всего две, но они масштабные:
1. Сразу после Игр Россия осталась без лидеров. Все три дуэта, выступавшие в Пекине, пропускали следующий сезон. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру, Александра Степанова и Иван Букин сделали перерыв из-за беременности партнерши, Диана Дэвис и Глеб Смолкин отправились в США, а потом и вовсе сменили гражданство.
2. Оставшиеся пары начали чехарду. Из дуэтов, оказавшихся в топ-10 предолимпийского чемпионата России, сейчас на внутренних соревнованиях в том же сочетании выступают только три: Степанова – Букин, Худайбердиева – Базин, Миронова – Устенко. Остальные либо закончили карьеру, либо сменили партнеров (кто-то даже несколько).
Поэтому когда наступил чемпионат России-2023, федерация остро нуждалась в лидерах – так очередь продвинулась до Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые проводили третий совместный сезон.
И этот сезон – формально лучший в их карьере – оказался аттракционом ошибок: на каждом этапе Гран-при были падения – то у Лизы, то у Егора. А на чемпионате страны партнерша упала как в ритм-танце, так и в произвольном. Но это не помешало им взять золото.
Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные
Можно ли назвать причиной скачка в результатах невиданный прогресс в катании? Вряд ли – все-таки чемпионские танцы не ассоциируются с падением на каждом старте.
И если не смотреть на техническую сложность, то рост судейской любви к Худайбердиевой и Базину в том сезоне очевиден. Он выразился даже не в оценке за компоненты – она колебалась примерно в привычном диапазоне – а в надбавках по шкале GOE.
Чемпионат России-2022
● Надбавки за ритм-танец (без падений) – 10,37
● Надбавки за произвольный танец (без падений) – 19,35
Чемпионат России-2023
● Надбавки за ритм-танец (с падением вне элемента) – 16,52
● Надбавки за произвольный танец (с падением на элементе) – 20,69
Даже без одного элемента оценка в сезоне-2022/23 выше. Удивительно!
Степанова и Букин вернулись – и автоматически попали в топ
В прошлом сезоне вернулись Степанова и Букин – уже к Александру Жулину, который попутно забрал и действующих чемпионов страны Худайбердиеву-Базина.
И перед судьями возник другой вопрос: что делать с дуэтом, который все знают и любят, но который пока не дотягивает до пиковых кондиций?
Личный рекорд Александры и Ивана на международных соревнованиях – 213,20 на предолимпийском чемпионате Европы: тогда они были в топ-форме и в короткой набрали 86,45 балла.
А вот реакция дуэта на оценки 86,90 на прошлогоднем чемпионате России:
Степанова: «Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают».
Букин: «Смазанное впечатление. Вроде откатали лучше, а оценки получили ниже».
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Да, на российских стартах они получали даже больше и, наверное, ждали невероятно теплого приема после возвращения. Но он таким и был! Вот оценки на всех стартах прошлого сезона: 215,27 – 220,44 – 217,72 – 222,53. Стабильно выше любых рекордов на международке.
Степанова и Букин действительно выделяются на фоне менее скатанных пар в стране, но так ли они были сильны после перерыва, что сразу вернулись к высшим оценкам?
Молодые пары прибавили, Жулин увидел в этом искусственную конкуренцию
В этом сезоне к Александре и Ивану вдруг возникли вопросы. Они улучшили физическую форму, но программы кажутся менее яркими и более проходными, а наряды меняются не по задумке, а из-за слабой концепции.
И вот на первом же этапе они получили всего 207,40 балла по сумме, преимущество над Ириной Хаврониной – Девидом Нарижным в 3 балла. Непривычно небольшой разрыв.
Александр Жулин тут же отметил, что судейство выглядит притянутым. Иронично, что такая прозорливость работает только при взгляде на соперников:
«Беспокоит вообще тенденция, что, мол, Жулин уже не тот и все его пары уже не те. Ну, давайте, обыгрывайте. Если бы я видел тенденцию, что Саша с Ваней стали кататься хуже, меня бы это расстраивало, но я понимаю, что это спорт и сейчас хотят дать дорогу молодым.
Не хотелось бы, чтобы это делалось искусственным путем: пусть соревнуются и сами побеждают. А когда это происходит с помощью приказов сверху, рассказывают, кто лучше, кто хуже, мне это не совсем нравится».
«Наверху» Жулина услышали – уже на следующем этапе с участием тех же пар Степанова и Букин обошли Хавронину и Нарижного почти на 8 баллов.
Одновременно с этим тезис про «дорогу молодым» подтвердил неожиданный взлет Василисы Кагановской и Максима Некрасова. Они встали в пару всего год назад – после громкого разрыва Кагановской с Валерием Ангелополом.
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Чтобы так взмыть и обыгрывать чемпионов России (пусть это и Худайбердиева с Базиным, выигравшие титул без конкуренции) понадобилась всего пара стартов. Еще в начале ноября Василиса и Максим уступили Елизавете и Егору, а в конце месяца – уже обыграли, пока только в ритм-танце. Но их оценки растут с невероятной скоростью.
Возможно, они прибавили во всем: в качестве, скатанности, презентации. А может, Кагановскую, которая очень популярна в соцсетях, и ее тренера Анжелику Крылову просто надо поддержать. Как раньше нужно было поддержать за относительное долголетие Худайбердиеву и Базина, а потом вернувшихся Степанову и Букина.
Или же судьи/федерация хотели припугнуть дуэт Жулина? Подать сигнал, но все-таки оставить (пока) победу за ним.
На фоне всего этого хаоса слова Базина с предолимпийского ЧР, где путевки на Олимпиаду взяли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выглядят почти комично:
«Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались… Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся… Пытаемся… А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом».
Остаются ли наши танцы на льду спортом или все-таки превратились в паутину?
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Вильф
Ну и заодно интерес зрителей к танцам появился 😊