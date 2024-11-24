Худайбердиева и Базин заявили, что им интересно соревноваться с новыми парами.

Сегодня Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге.

Базин: Мы выигрываем восьмой этап подряд. Эмоции супер, катали с утра отлично, сейчас откатали шикарно, по мнению нашей команды.

Худайбердиева: Первый раз так сказали тренеры, что прямо молодцы. Справились с эмоциями, с накалом страстей и интриг.

— После проката у вас была разная реакция. Вы и в жизни такие разные?

Худайбердиева: Мы разные, но в обратную сторону. Я стояла неподвижно, олицетворяя, что я скала, меня не сломать, не сбить. Самой себе так сказала, что я могу все что угодно.

— Вы были вторыми после ритм‑танца. Насколько это мотивировало?

Худайбердиева: Не будем врать, это мотивирует.

Базин: Эта мотивация может привести и к плохому, и к хорошему. Это спорт, соперничество. Вчера с командой обсудили прокат ритм‑танца, обсудили, что нужно сделать в произвольном. Зарядился и включился, вкладывая немного больше.

Худайбердиева: Мы вышли на тренировку и решили, что сейчас спокойно (тренируемся), напрягаемся, только когда придет наше время катать. Пошли поспали, поели, отдохнули. Пришли на арену и в нужный момент зарядились. Мы сделали все правильно и знаем, как себя вести.

Три года назад на соревнованиях было похожее состояние. Не было такого, что откатаешься чисто и ты —чемпион. Так не работает. Выходишь, и главное — самого себя не подвести, не опозориться перед собой, что ты сдал нервами и стабильностью.

— Какие мысли перед чемпионатом России? Пары расположились очень плотно, чувствуется напряжение.

Базин: Мы плюс‑минус владели ситуацией. На чемпионат России надо приезжать кататься, тренироваться.

Худайбердиева: Мы следим за соревнованиями. Новые пары, которые выступают первый год, хоть у них и меньше опыта, чем у нас, — крутые танцоры, делают классные вещи, с ними интересно соревноваться. После контрольных прокатов понимали, что ситуация будет не как в прошлом году, когда был большой отрыв по каждой позиции.