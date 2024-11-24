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Василиса Кагановская: «Второе место не расстроило. Никто не ждал, что сейчас выйдем и станем везде первыми»

Кагановская заявила, что не расстроилась из-за 2-го места на Гран-при в Петербурге.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебро на этапе Гран-при России «Невский лед» в танцах на льду. Победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 

Некрасов: Откатали хорошо, тренеры довольны.

Кагановская: Мы тоже. Все сделали хорошо, показали то, что наработали. Видим прогресс в баллах и по самочувствию. Чувствуем, что становимся увереннее. Второе место не расстроило. Понимаем, что еще не такие опытные, первый совместный сезон. Никто не ждал, что сейчас выйдем и станем везде первыми. Хороший результат, которому мы рады.

— На втором этапе волнительнее было выступать?

Некрасов: Я у Василисы спросил, нервничает ли она перед выходом на лед, она говорит: «Нет». Ну и я нет.

Кагановская: Все было не так плохо, как могло быть. Чувствовали себя достаточно спокойно. Вспоминаю, как чувствовали себя перед контрольными прокатами — небо и земля. Удается хорошо настроиться и собраться. Все прошло более‑менее.

— Чувствуете, что сложился коннект в паре?

Некрасов: Да, во время проката глазами понимаем, где кому помочь.

Кагановская: С каждым стартом чувствуем, что становимся спокойнее и увереннее, привыкшими к соревновательному ритму. Все движется в нужную сторону.

— Будете ли где‑то выступать перед чемпионатом России?

Некрасов: В следующее воскресенье едем в Сочи, потом прилетаем и выступаем  с показательным номером на командном турнире среди юниоров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
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