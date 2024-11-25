«Пишите ваши предположения, на каком месте и какую будем делать». Трусова и Игнатов сделают парные татуировки

Александра Трусова и Макар Игнатов сделают парные татуировки.

Фигуристка поделилась видео из тату-салона и предложила подписчикам угадать, где именно сделает тату.

«Вы правы, мы пришли делать парные татуировки. Пишите ваши предположения, на каком месте и какую именно будем делать», – сказала Трусова.

Кажется, я потерял Сашу Трусову. Что с ней не так?