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«Пишите ваши предположения, на каком месте и какую будем делать». Трусова и Игнатов сделают парные татуировки

Александра Трусова и Макар Игнатов сделают парные татуировки.

Фигуристка поделилась видео из тату-салона и предложила подписчикам угадать, где именно сделает тату.

«Вы правы, мы пришли делать парные татуировки. Пишите ваши предположения, на каком месте и какую именно будем делать», – сказала Трусова. 

Кажется, я потерял Сашу Трусову. Что с ней не так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой (Игнатовой)
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