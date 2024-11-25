«Пишите ваши предположения, на каком месте и какую будем делать». Трусова и Игнатов сделают парные татуировки
Александра Трусова и Макар Игнатов сделают парные татуировки.
Фигуристка поделилась видео из тату-салона и предложила подписчикам угадать, где именно сделает тату.
«Вы правы, мы пришли делать парные татуировки. Пишите ваши предположения, на каком месте и какую именно будем делать», – сказала Трусова.
Опубликовано: Полина Лоцик
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