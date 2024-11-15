Трусова об отношениях с Игнатовым: «Я вижу в нем себя, мы одинаково бескомпромиссные»

Александра Трусова назвала себя и Макара Игнатова «одинаково бескомпромиссными».

Фигуристы сыграли свадьбу в августе этого года.

– Как опишете замужнюю жизнь?

– Чувствую спокойствие и защиту. У нас абсолютно разный режим с Макаром. Он ложится в 3-4 ночи, а я в 12. Я с утра тяжело встаю, но если мне нужно, я встану, а он до часу‑двух ходит сонный. Мы с Макаром очень похожи. Я вижу в нем себя, мы одинаково бескомпромиссные.

На соревнованиях очень страшно за него. Чувствую, что он волнуется, и тоже переживаю. Больше, чем на своих выступлениях? Это разное, – ответила 20-летняя фигуристка.

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