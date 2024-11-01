9

Трусова о том, почему взяла фамилию мужа: «Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана»

Александра Трусова объяснила, почему поменяла фамилию после замужества.

Летом Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. 

«Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана. Мне без разницы, насколько моя фамилия известна или насколько подходит фамилия мужа. Меня это никогда не смущало.

Хочу, чтобы в семье у всех была одна фамилия, чтобы, например, можно было спокойно пройти паспортный контроль в аэропорту, и мне бы не сказали — а вы кто?

Никто не был против. Но мне и никто не может запретить, я же не в заложниках, никому не подчиняюсь. Это был мой личный выбор, хотя все были удивлены — многие думали, что я возьму двойную.

Меня даже на контрольных прокатах спрашивали, как объявлять. Ответила — как в паспорте. Но если меня где-то запишут или объявят как Трусову, то нет проблем. Главное, у меня есть документы, и я знаю, какая у меня фамилия», — сказала Трусова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Forbes
logoсборная России
мужское катание
женское катание
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Попова о свадьбе Трусовой: «Видно, что делали качественно, дорого, но какого-то «вау-эффекта» не было»
4626 октября, 07:51
Кондратюк – на вопрос об Игнатове: «Думаю, теперь близких друзей трое – я, Самарин, Алиев. Это нормально, это выбор каждого человека»
6017 октября, 08:42
Шоу Евгения Плющенко «Русалочка» пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 октября. Выступят Трусова, Косторная, Игнатов и другие фигуристы
1538 октября, 15:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Дзепка, Андреева, Ляшенко, Тихонова, Рубцова, Лисс покажут произвольные программы
1411 минут назадLive
Сотникова об участии в «Ледниковом периоде»: «Это было очень спонтанно, за несколько дней мне позвонили. Мы встали в пару за неделю до съемок»
358 минут назад
Александра Трусова: «В РГУФКе я учусь на заочке, поэтому не обязательно постоянно быть на занятиях. А в МГУ у меня индивидуальный график»
32сегодня, 08:48
Яна Рудковская: «У Трусовой очень высокая ставка в ледовых шоу. Она самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас»
147сегодня, 07:46
Александра Трусова: «У меня нет договоренностей, что я могу выступать только в шоу Плющенко. У него лучшие условия, а я всегда выбираю для себя лучшее»
35сегодня, 07:24
Евгений Плющенко: «Если говорить о потенциальном выступлении Трусовой на Олимпиаде в Милане, то все реально, все возможно»
59сегодня, 07:21
Александра Трусова: «Если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться»
113сегодня, 07:10
Авербух о Ягудине и Кондратюке в шоу «Кармен»: «Эта дуэль будет одной из самых ярких изюминок нашего спектакля»
3сегодня, 06:57
Гран-при Франции. Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов, Гейниш и Чигирев выйдут на лед с короткими программами
3сегодня, 06:25
Гран-при Франции. Губанова, Пинзарроне, Гленн, Хигучи, Михара, Эверхардт, Ким Чхэ Ен выступят с короткими программами
7сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Пестова о победе на Гран-при в Казани: «По оценкам не получилось спрогрессировать. Услышали все, над чем надо работать, будем исправляться»
вчера, 14:56
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
1вчера, 04:20
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
1529 октября, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
1029 октября, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
228 октября, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1627 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео