Трусова о том, почему взяла фамилию мужа: «Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана»

Александра Трусова объяснила, почему поменяла фамилию после замужества.

Летом Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

«Я никогда и не думала, что можно по-другому. Я так воспитана. Мне без разницы, насколько моя фамилия известна или насколько подходит фамилия мужа. Меня это никогда не смущало.

Хочу, чтобы в семье у всех была одна фамилия, чтобы, например, можно было спокойно пройти паспортный контроль в аэропорту, и мне бы не сказали — а вы кто?

Никто не был против. Но мне и никто не может запретить, я же не в заложниках, никому не подчиняюсь. Это был мой личный выбор, хотя все были удивлены — многие думали, что я возьму двойную.

Меня даже на контрольных прокатах спрашивали, как объявлять. Ответила — как в паспорте. Но если меня где-то запишут или объявят как Трусову, то нет проблем. Главное, у меня есть документы, и я знаю, какая у меня фамилия», — сказала Трусова.