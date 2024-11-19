Кажется, я потерял Сашу Трусову. Что с ней не так?

Кузнецов – о падении с пяти квадов.

Вокал Марии Зайцевой полторы минуты звучал надо льдом, куда почему-то не выходила Александра Трусова , – так получилось на шоу Евгении Медведевой.

Современное искусство – с его типичной агрессией художника и обвинением наблюдателя в непонимании замысла – раздвинуло рамки ожидаемого. Вероятно, это очередной перфоманс, в непонимании которого стыдно признаться.

Один из самых ожидаемых номеров одной из самых высокооплачиваемых фигуристок продает лед, на котором никто не катается – почему бы и нет?

Трусова как-то рассказывала о гонорарах в шоу – всегда выбирает лучшие условия. Все справедливо, кто не выбирает лучшее?

Может, в этом и есть хореографический ход – чтобы все подумали, что что-то случилось? С гонораром ведь все в порядке, его перечислили вовремя?

Полторы минуты спустя Трусова все-таки появилась на льду. Это один из ее дней.

Вот пять других дней из жизни Саши Трусовой, которая изменила женское катание в этом веке сильнее, чем кто-либо.

● 10 марта 2018 года первой прыгнула четверной тулуп на соревнованиях.

● 12 октября 2018 года открыла для женщин четверной лутц.

● 26 октября 2019 года на первом взрослом Гран-при в карьере набрала рекордную для женщин сумму за произвольную программу – 166,22.

● 7 декабря 2019 года впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.

● 17 февраля 2022 года впервые в истории Олимпиад приземлила пять четверных прыжков (среди женщин).

Первые четыре даты вписали Сашу в Книгу рекордов Гиннеса. Пятая стала последней каплей ее взрослой карьеры: заняв лишь второе место, Трусова сформулировала приговор, вероятно, системе и ценностям российского женского катания того времени.

«Я ненавижу этот спорт!»

На исходе 2010-х, когда публика была захвачена разборками Загитовой и Медведевой, Трусова изобретала свой спорт заново.

Большую часть истории женское катание – за редкими периодами-исключениями – было плохой версией мужского. Та патриархальная снисходительность, с которой было принято смотреть на женское катание, во многом обязана гигантскому техническому превосходству мужчин.

Именно эта символическая демонстрация силы повесила на техническую оценку ярлык настоящего спорта и прогресса. А вот оценке за компоненты достался ярлык балета, вкусовщины, территории судейских заговоров и манипуляций.

«Компоненты это то, что могут даже девчонки», – это клеймо превратило битву хореографий, образов и композиции в женскую, вторичную, будто не очень настоящую часть фигурного катания.

Трусова все изменила, доказав, что женское катание может быть сопоставимо по технике с мужским.

Умиротворяющего знания, что любая конкурентка обладает приблизительно таким же техническим контентом, в женском катании больше нет. Тренировки и соревнования с пиковой Трусовой означали только одно: чтобы победить ее, нужна собственная революция.

Говорят, Саша сделала так много лишь для технического прорыва, но это неправда.

Она сделала много и для соперниц, которые, возможно, смотрели на фигурное катание иначе. Кто знает, восхищала бы так Алена Косторная, не катайся в одну эпоху с Трусовой? Прикладывала бы столько усилий для работы со второй оценкой Анна Щербакова?

Девушкам до сих пор запрещено прыгать четверные в короткой программе. Сегодня это звучит так же нелепо и смешно, как невозможность где-либо расплачиваться картой или по QR-коду. До появления в фигурном катании Трусовой это правило не вызывало рефлексий: как можно запрещать несуществующее?

Многие считают, что Трусова сделала женское катание хуже. Травматичным. Ориентированным на программы «разбег-прыжок». Сведя интригу к «прыгнет или нет». Использовав лед как территорию для трюков. Целясь не в сердца, а в калькулятор. На самом деле упростив, а не усложнив фигурное катание.

Отчасти с критиками Трусовой можно согласиться.

Она, безусловно, сыграла роль того, что американский ученый Клейтон Маглби Кристенсен назвал «подрывной инновацией»: инновацией, которая изменяют соотношение ценностей на рынке слишком сильно – так, что старые продукты становятся неконкурентоспособными.

Фактически это инновация, которая убивает сложившийся рынок.

Но подрывная инновация, как правило, кое-что говорит не только о себе, но и о качестве рынка:

● если фигурное катание в лице судей/федераций не может защищаться от таких приемов и при виде четверного прыжка забывает про все остальное;

● если тренеры готовы воздвигнуть ультра-си на пьедестал и тратить все время только на них;

● если болельщики больше не способны разглядеть что-то, кроме оборотов...

... в этом нет ни малейшей вины Трусовой. Она лишь делала то, в чем сильна.

Расцвет Саши символично запараллелился с расцветом воук-культуры: фигурное катание стало еще одной сферой, где патриархат был низвергнут. Где женщины сделали главным событием олимпийской фигурки свою произвольную.

Трусова – с упрямым характером, с желанием ставить самый сложный контент, с кубиками пресса – не просто стала иконой феминизма от фигурного катания. Она все женское катание этой эпохи превратила в яростный феминистский манифест.

***

Осознавая масштаб Трусовой-спортсменки, тонешь в тоске от наблюдения за ней сегодняшней, совсем другой.

Она поет песни, в которых рифмуются «не молчи, но и не зови».

Она превращает свою свадьбу в типичную блогерскую тусовку известных и околоизвестных медиаперсон, а сочетание сердец у нее куда больше, чем кольца, символизирует создание совместного аккаунта в тиктоке.

Ее попытка возвращения в спорт и выступление на контрольных прокатах – лишь промокампания.

Она стала частью ослепляющей, вычурной и такой однообразной вселенной шоу, в которых уже не надо менять мир.

«Я всегда очень волнуюсь перед выходом на лед – и на соревнованиях, и на шоу. Один из номеров я катала впервые под музыку на шоу. Певица отказалась петь больше одного раза, поэтому мне было очень страшно выходить на лед. Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения к себе!» – вот как теперь звучит типичная речь Саши Трусовой из ее новой вселенной.

Она пытается объяснить, почему опоздала или не опоздала на свой номер под кавер Diamonds, обвиняя исполнительницу.

Исполнительница обвиняет ее во лжи.

Организаторы пытаются объяснить, что все друг друга не поняли, никто не бесчеловечен и никто не врет.

Фанаты обвиняют или защищают – в зависимости от предпочтений.

Шум вокруг Трусовой на шоу Медведевой: опоздала к началу номера и обвинила певицу

Вот что теперь окружает Сашу Трусову. Пустота, что сияла на льду полторы минуты.

Каким суровым бывает падение с пяти четверных прыжков.

Кто бы мог подумать еще в 2019-м, что такую одаренную девчонку нейтрализует такая обычная, такая земная жажда славы и внимания. А добьет – такая бесцеремонная и циничная продюсерская машина по производству селебрити на потеху камерам и подписчикам.

Когда именно Трусова становится лишь одной из них, почему-то особенно больно.

Вероятно, однажды и из этой индустрии Саша выбежит со слезами и криками «ненавижу», только вряд ли этот эпизод случится через несколько минут после сотворенной ею истории.

***

Когда-то автор VICE Ангус Хариссон написал, что великая песня группы ABBA Dancing Queen, под которую несколько десятилетий все так любят зажигать в пабах – самая грустная песня.

«Рассказчица этой истории вдруг поняла, что больше не танцующая королева. Она уже не молода и не мила, ей больше не 17. Ей остается лишь наблюдать за происходящим из бара: танцпол лишь водоворот утраченной веры, воспоминаний и упущенных возможностей.

Когда-то ей было 17, и именно поэтому она совершенно не обращала внимания на то, что этот прекрасный момент однажды закончится. Dancing Queen – песня не о танцующей королеве. Это песня – напоминание о том, что время идет только в одном направлении. Это песня о конце».

Невозможно без глубокой печали смотреть на танцующую королеву. Она напоминает о том, что после прыжка на вершину – таланта, успеха, человеческого гения – дорога ведет только вниз.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Песня, Алексей Даничев; Gettyimages.ru /Maja Hitij; kuterin_roman