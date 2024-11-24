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Татьяна Тарасова: «Муравьева стала эмоционально кататься, это отнимает стабильность у нее. Она катается так, как никто не катается»

Татьяна Тарасова восхитилась катанием Софьи Муравьевой.

«Акатьева хорошо катает свою короткую программу, надеждно. Её форма после травмы? Она большая молодец. Дай Бог Софье здоровье.

Мне очень нравится Муравьнва. Я была у них на тренировках. Она очень хорошо работает, девушка очень сильная! Преданная фигурному катанию.

Муравьева стала эмоционально кататься, это отнимает стабильность у нее. Она очень хороша. Она катается так, как никто не катается. Софья ни на кого не похожа – это очень важно», – рассказала Тарасова.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
logoСофья Акатьева
Невский лед
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женское катание
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