Расписание пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге

С 20 по 24 ноября в Санкт-Петербурге пройдет этап Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап (КМС – 6-й этап)

Санкт-Петербург

«Невский лед»

20 ноября, среда

Танцы на льду КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

19:45

21 ноября, четверг

Танцы на льду КМС, произвольный танец

13:00

Пары, КМС, произвольная программа

15:40

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

22 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:45

23 ноября, суббота

Женщины, короткая программа

13:30

Мужчины, короткая программа

15:15

Пары, короткая программа

17:00

Танцы на льду, ритм-танец

17:50

24 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

13:00

Мужчины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

Танцы на льду, произвольный танец

18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала .

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не опубликовала списки участников.