Расписание пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге
С 20 по 24 ноября в Санкт-Петербурге пройдет этап Гран-при по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап (КМС – 6-й этап)
Санкт-Петербург
«Невский лед»
20 ноября, среда
Танцы на льду КМС, ритм-танец
17:30
Пары, КМС, короткая программа
19:45
21 ноября, четверг
Танцы на льду КМС, произвольный танец
13:00
Пары, КМС, произвольная программа
15:40
Девушки, КМС, короткая программа
17:50
Юноши, КМС, короткая программа
20:25
22 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
12:45
Юноши, КМС, произвольная программа
15:45
23 ноября, суббота
Женщины, короткая программа
13:30
Мужчины, короткая программа
15:15
Пары, короткая программа
17:00
Танцы на льду, ритм-танец
17:50
24 ноября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
13:00
Мужчины, произвольная программа
15:00
Пары, произвольная программа
17:00
Танцы на льду, произвольный танец
18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не опубликовала списки участников.
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