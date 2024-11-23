Яна Рудковская: «Муравьеву сейчас не зарывать надо, а поддержать. Соня справится! Мы будем ей во всем помогать»

Рудковская поддержала Муравьеву после неудачи в короткой программе на Гран-при.

Фигуристка Софья Муравьева идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. В прокате она упала на каскаде тройной лутц – тройной тулуп.

– Перед началом сезона многие болельщики и эксперты отмечали, что Софья Муравьева – одна из фавориток. Тем не менее у нее получается тяжелый сезон. Почему так? В каких компонентах будете добавлять?

– У Сони сейчас сложный период. Она заболела перед Красноярском, на волевых откатала, не хотела сниматься. После приезда еще не восстановилась. Но то время, что успела выйти на лед, пять дней, работала очень много.

Я поэтому понимаю Соню, ее обиду и слезы. Спортсмены не любят говорить про болезни и травмы. Но так случилось. Она, конечно, не до конца восстановилась – это факт. У нее были потрясающие прокаты в те пять дней, что она смогла тренироваться. Работала на все сто процентов.

Мы все поддерживаем Муравьеву. В планах, конечно, восстановить три с половиной аксель. Соню сейчас не зарывать надо, а поддержать. Будет и на ее улице праздник. Она сильная девочка. И на старуху бывает проруха.

Соня справится! Мы будем ей во всем помогать. Ее талант и потенциал еще до конца не раскрыты. Мы все это понимаем, – сказала Яна Рудковская.

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