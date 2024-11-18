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Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

22-24 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

22 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

9:45

Женщины, короткая программа

11:25

Мужчины, короткая программа

14:00

Пары, короткая программа

15:50

23 ноября, суббота 

Танцы на льду, произвольный танец

9:30

Женщины, произвольная программа

11:30

Мужчины, произвольная программа

13:40

Пары, произвольная программа

15:50

24 ноября, воскресенье

Показательные выступления

9:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины:Уэсли Чу (Канада), Чэнь Юйдун, Цзинь Боян, Дай Дайвэй (все – Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Николай Мемола, Маттео Риццо (оба – Италия), Шун Сато (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ким Хен Гем (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия).

Женщины: Маделин Скизас (Канада), Ань Сянъи, Чэнь Хунъи, Чжу И (все – Китай), Анастасия Губанова (Грузия), Моне Чиба, Рион Сумийоши, Ринка Ватанабе (все – Япония), Ким Чхэ Ен, Ким Мин Чхэ (обе –Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Эмбер Гленн (США).

Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша), Кэти Макбет – Даниил Паркман (США).

Танцы на льду: Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин, Сяо Цзыси – Хэ Линхао (все – Китай), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юлия Турккила – Маттис Верслуйс (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (все – США).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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