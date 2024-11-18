Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
22 ноября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
9:45
Женщины, короткая программа
11:25
Мужчины, короткая программа
14:00
Пары, короткая программа
15:50
23 ноября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
9:30
Женщины, произвольная программа
11:30
Мужчины, произвольная программа
13:40
Пары, произвольная программа
15:50
24 ноября, воскресенье
Показательные выступления
9:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Мужчины:Уэсли Чу (Канада), Чэнь Юйдун, Цзинь Боян, Дай Дайвэй (все – Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Николай Мемола, Маттео Риццо (оба – Италия), Шун Сато (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ким Хен Гем (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия).
Женщины: Маделин Скизас (Канада), Ань Сянъи, Чэнь Хунъи, Чжу И (все – Китай), Анастасия Губанова (Грузия), Моне Чиба, Рион Сумийоши, Ринка Ватанабе (все – Япония), Ким Чхэ Ен, Ким Мин Чхэ (обе –Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Эмбер Гленн (США).
Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша), Кэти Макбет – Даниил Паркман (США).
Танцы на льду: Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин, Сяо Цзыси – Хэ Линхао (все – Китай), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юлия Турккила – Маттис Верслуйс (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (все – США).
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