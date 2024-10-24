Мемориал Непелы. Фир и Гибсон, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с ритм-танцами
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18:20 по московскому времени.
Участники
Филомена Сабурен – Рауль Бермехо (Испания)
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Даша Грм – Михаил Савицкий (Германия)
Юфей Лин – Шици Гао (Китай)
Зикси Щао – Линхао Хи (Китай)
Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария)
Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)
Анна Шымова – Кирилл Аксенов (Словакия)
Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
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