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Мемориал Непелы. Фир и Гибсон, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с ритм-танцами

26 октября Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин покажут ритм-танцы на Мемориале Непелы.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду 

Ритм-танец

Начало – 18:20 по московскому времени. 

Участники 

Филомена Сабурен – Рауль Бермехо (Испания)

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

Даша Грм – Михаил Савицкий (Германия)

Юфей Лин – Шици Гао (Китай)

Зикси Щао – Линхао Хи (Китай)

Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария)

Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)

Анна Шымова – Кирилл Аксенов (Словакия)

Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) 

Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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