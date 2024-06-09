Чок и Бейтс выступят в США и Японии, Гиллес и Пуарье – в Канаде и Финляндии, Гиньяр и Фаббри – во Франции и Китае. Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при

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ISU опубликовал распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при.

Гран-при США (18-20 октября, Аллен): Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен, Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (оба – Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Элибет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль), Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Лиа Несет – Артем Маркелов, TBD (все – США).

Гран-при Канады (25-27 октября, Галифакс): Алисия Фаббри – Пол Айер, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Эмили Братти – Иэн Сомервилль, Уна Браун – Гэйдж Браун, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).

Гран-при Франции (1-3 ноября, Анже): Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Мари Дюпайяж – Тома Набе, Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо, TBD (все – Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль, Лиа Несет – Артем Маркелов, Ева Пэйт – Логан Бай (все – США).

Гран-при Японии (8-10 ноября, Токио): Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Адзуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита (оба – Япония), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (все – США).

Гран-при Финляндии (15-17 ноября, Хельсинки): Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Уна Браун – Гэйдж Браун, Ева Пэйт – Логан Бай, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).

Гран-при Китая (22-24 ноября, Чунцин): Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), TBD, TBD (оба – Китай), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юлия Турккила – Маттис Верслуйс (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (оба – США).

ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее.

10 комментариев
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Уже распределение!!!
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Ответ Katerina Sunny
У китайцев даже на домашнем этапе нет пары.
Есть домашняя квота,будут пары
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У китайцев даже на домашнем этапе нет пары.
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Интересно, что ГФ и ФГ не будут пересекаться до финала, зато ФГ будут в борьбе с канадцами. Для итальянцев это скорее плюс - придут к финалу победителями двух этапов.
А вот для ФГ скорее минус - если бы они хотя бы на одном этапе навязали борьбу, как в прошлом году, то на ЧЕ ехали бы с совсем другими замашками.
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Я так понимаю никто не уходит, все катаются до олимпиады
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Ответ Mion
Интересно, что ГФ и ФГ не будут пересекаться до финала, зато ФГ будут в борьбе с канадцами. Для итальянцев это скорее плюс - придут к финалу победителями двух этапов. А вот для ФГ скорее минус - если бы они хотя бы на одном этапе навязали борьбу, как в прошлом году, то на ЧЕ ехали бы с совсем другими замашками.
Посмотрим, посмотрим. В прошлом году ГФ один этап проиграли.
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Ответ Andrea Alana
Посмотрим, посмотрим. В прошлом году ГФ один этап проиграли.
Так проиграли как раз ФГ. И за счет этого ФГ на ЧЕ ехали с очень хорошими перспективами - типа бороться за золото, а не забирать серебро.
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Ответ Mion
Так проиграли как раз ФГ. И за счет этого ФГ на ЧЕ ехали с очень хорошими перспективами - типа бороться за золото, а не забирать серебро.
А ЛЛ чуть не обыграли ГП именно в Китае. Поэтому итальянцам не стоит расслабляться.
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Ответ Nice_eyes
Я так понимаю никто не уходит, все катаются до олимпиады
Посмотрим доедут ли лидеры до этапов, а то ходят слухи, что пропустить хотят.
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Ответ Andrea Alana
Посмотрим доедут ли лидеры до этапов, а то ходят слухи, что пропустить хотят.
Кто???
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